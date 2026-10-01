MotoGP in tv, GP Giappone 2026: orari 2 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 2 ottobre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Giappone, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato nipponico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

L’appuntamento giapponese arriva dopo il Gran Premio d’Austria, nel quale Pedro Acosta ha conquistato la vittoria al termine del weekend. In Giappone l’attenzione sarà soprattutto rivolta alla lotta per il campionato tra Jorge Martín e Marc Márquez, protagonisti di un confronto molto ravvicinato. Proprio sul circuito di Motegi, inoltre, Márquez aveva celebrato nella passata stagione un risultato di particolare rilievo.

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Marco Bezzecchi, chiamato a misurarsi con i due principali contendenti e a cercare di inserirsi nella sfida al vertice. Il weekend giapponese potrebbe dunque offrire nuovi elementi per delineare gli equilibri nelle posizioni di testa della classifica iridata.

Il venerdì del GP del Giappone, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato nipponico.

GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 02:00-02:35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02:50-03:30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03:45-04:30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06:15-06:50, Moto3, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07:05-07:45, Moto2, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08:00-09:00, MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per le FP1 e delle tre classi e le pre-qualifiche della MotoGP, Sky Sport MotoGP (208) copertura completa.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport