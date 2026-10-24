MotoGP in tv, GP Australia 2026: orario gara 25 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Phillip Island, teatro del GP d’Australia, 18° round stagionale, in programma oggi, domenica 11 ottobre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Lo spagnolo Marc Marquez ha dato un saggio delle sue qualità nel corso della Sprint in MotoGP, trovando il modo per precedere tutti e prendersi la vetta della classifica ai danni di Jorge Martin, caduto in maniera piuttosto rovinosa nel corso della gara. Da capire quali saranno le sue condizioni. Nei fatti, Marquez ha conquistato la vetta della classifica mondiale in questo modo e in vista del GP può guardare con grande fiducia, partendo anche dalla pole-position.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP d’Australia 2026, diciottesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP d’Indonesia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2026

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 00:40 – MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02:00 – Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02:15 – Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04:00 – MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 25 ottobre

Ore 10:45 – Moto3, gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12:00 – Moto2, gara – Differita tv in chiaro.

Ore 13:45 – MotoGP, gara – Differita tv in chiaro.