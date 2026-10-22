MotoGP in tv, GP Australia 2026: orari 23 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 23 ottobre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Australia, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Phillip Island, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

L’appuntamento aussie sarà importante per determinare ulteriormente gli equilibri nella classe regina. Il duello tra gli spagnolo Jorge Martin (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati) tiene banco e, dopo l’Indonesia, l’alfiere di Noale ha un vantaggio decisamente risicato nei confronti del Cabroncito (2 lunghezze).

Marco Bezzecchi, in tutto questo, sarà il terzo incomodo. Il romagnolo, vittorioso nella domenica indonesiana sull’Aprilia, è tornato a trionfare dopo un lungo “digiuno”. Il suo gap di 46 lunghezze dal vertice lo vede distante, ma questo potrebbe dargli l’opportunità di competere in maniera molto più “libera” e senza avere troppo da perdere.

Il venerdì del GP d’Australia, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Phillip Island.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 0:00-0:35 – Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 0:50-1:30 – Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1:45-2:30 – MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4:15-4:50 – Moto3, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5:05-5:45 – Moto2, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6:00-7:00 – MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) copertura completa. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport