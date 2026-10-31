MotoGP in tv domani, GP Malesia 2026: orari 1° novembre, streaming, programma Sky, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Sepang, teatro del GP della Malesia, 19° round stagionale, in programma oggi, domenica 1° novembre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Nella gara del sabato Pedro Acosta, sulla KTM, ha dato un saggio delle sue qualità, precedendo nell’ordine Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Una gara che però è funzionale soprattutto a Marquez nella conquista dell’iride. Vista l’assenza di Jorge Martin per la frattura al braccio destro rimediata a Phillip Island (Australia), il Cabroncito può prendere il largo in classifica generale e ipotecare il titolo.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP della Malesia 2026, diciannovesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP della Malesia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP MALESIA MOTOGP 2026

Domenica 1° novembre (orari italiani)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5:00, Gara Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6:15, Gara Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8:00, Gara MotoGP (20 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 1° novembre

Ore 10:50 – Moto3, gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12:05 – Moto2, gara – Differita tv in chiaro.

Ore 13:55 – MotoGP, gara – Differita tv in chiaro.