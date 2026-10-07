MotoGP, Honda annuncia il sostituto di Joan Mir in Indonesia: torna una vecchia conoscenza della categoria

Honda Racing Corporation ha annunciato che sarà Aleix Espargarò a prendere il posto di Joan Mir nel team ufficiale questo weekend a Mandalika in occasione del Gran Premio d’Indonesia 2026, diciassettesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Sulla pista di Lombok rivedremo dunque in azione dopo quasi un anno l’esperto pilota catalano, ritiratosi dalle corse a fine 2024 per poi diventare collaudatore HRC.

Tra wild card e sostituzioni Aleix aveva disputato infatti ben cinque Gran Premi nel corso della passata stagione, tra cui l’ultima tappa del 2025 a Valencia. Il nativo di Granollers classe 1989 si era fatto male però lo scorso 7 aprile durante una giornata di test a Sepang, dovendo operarsi a causa della frattura di quattro vertebre e fermandosi quindi per un lungo periodo.

Il processo di recupero si è ormai esaurito ed il fratello maggiore di Pol Espargarò potrà rispondere alla chiamata della Honda, ancora alle prese con l’assenza del suo pilota titolare Mir (verranno forniti aggiornamenti a tempo debito, come si legge nella nota diffusa dalla casa nipponica) già concordata da alcune settimane su consiglio dei medici.

Di fatto HRC non aveva altre opzioni per l’Indonesia, perché gli altri due nomi papabili sono fuori causa (Takaaki Nakagami si è infortunato a Motegi, Somkiat Chantra è impegnato ad Estoril nel penultimo appuntamento del Mondiale Superbike). Da capire a questo punto se il campione del mondo MotoGP del 2020 tornerà a competere dal round successivo in Australia (23-25 ottobre) o se i suoi problemi di salute lo costringeranno a prolungare ulteriormente il suo stop.