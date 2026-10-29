GP Malesia
MotoGP, GP Malesia 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara
Il Gran Premio di Malesia di MotoGP si disputerà dal 30 ottobre all’1 novembre. La Sprint del ventesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 8:00 del nostro Paese di sabato 31, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 8:00 nostrane del giorno dopo, ossia di domenica 1. Si gareggerà nell’autodromo di Sepang.
Questo è diventato a tutti gli effetti un appuntamento fisso del Motomondiale, non solo per quanto concerne il GP. Difatti, l’abitudine è quella di fare tappa a Sepang due volte nello stesso anno solare. A febbraio per i test, cruciali per “svezzare” le nuove moto, e a cavallo di ottobre e novembre per il GP. La Malesia peraltro vanta una grande tradizione in termini di Motomondiale, avendo fatto il proprio ingresso in calendario nel lontano 1991.
Inizialmente si correva nell’autodromo di Shah Alam, oggi ormai dismesso, ma costruito già nel 1968. Dopo un’estemporanea gara a Johor nel 1998, ci si è trasferiti a Sepang dal 1999. L’impianto è stato costruito letteralmente allo stato dell’arte, perché modernissimo (dopo quasi tre decenni è ancora valido) e logisticamente collocato in maniera ideale, essendo prossimo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Malesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP 2026
Venerdì 30 ottobre (orari italiani)
Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)
Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)
Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)
Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche
Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche
Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche
Sabato 31 ottobre (orari italiani)
Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 8:00, MotoGP, SPRINT
Domenica 1 novembre (orari italiani)
Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 5:00, Gara MOTO3
Ore 6:15, Gara MOTO2
Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP
TV8 ORARI IN CHIARO GP MALESIA MOTOGP
Sabato 31 ottobre (Diretta)
Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 8:00, MotoGP, SPRINT
Domenica 1 novembre (Differita)
Ore 09:15, Sprint MotoGP {Replica}
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).
Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.
Diretta testuale: OA Sport.