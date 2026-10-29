MotoGP, GP Malesia 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP si disputerà dal 30 ottobre all’1 novembre. La Sprint del ventesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 8:00 del nostro Paese di sabato 31, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 8:00 nostrane del giorno dopo, ossia di domenica 1. Si gareggerà nell’autodromo di Sepang.

Questo è diventato a tutti gli effetti un appuntamento fisso del Motomondiale, non solo per quanto concerne il GP. Difatti, l’abitudine è quella di fare tappa a Sepang due volte nello stesso anno solare. A febbraio per i test, cruciali per “svezzare” le nuove moto, e a cavallo di ottobre e novembre per il GP. La Malesia peraltro vanta una grande tradizione in termini di Motomondiale, avendo fatto il proprio ingresso in calendario nel lontano 1991.

Inizialmente si correva nell’autodromo di Shah Alam, oggi ormai dismesso, ma costruito già nel 1968. Dopo un’estemporanea gara a Johor nel 1998, ci si è trasferiti a Sepang dal 1999. L’impianto è stato costruito letteralmente allo stato dell’arte, perché modernissimo (dopo quasi tre decenni è ancora valido) e logisticamente collocato in maniera ideale, essendo prossimo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Malesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, Gara MOTO3

Ore 6:15, Gara MOTO2

Ore 8:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP MALESIA MOTOGP

Sabato 31 ottobre (Diretta)

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 1 novembre (Differita)

Ore 09:15, Sprint MotoGP {Replica}

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.