MotoGP, GP Malesia 2026: risultati e classifica FP1. Miglior tempo di Marquez, 20° Martin

Si è conclusa la FP1 della MotoGP al GP della Malesia sul circuito di Sepang. Il migliore dopo questa prima sessione di prove libere è stato Marc Marquez, che ha concluso con il crono di 1’58”912. Lo spagnolo è l’unico ad essere sceso sotto il muro dell’1’59, infliggendo comunque distacchi importanti al resto della griglia.

Marco Bezzecchi si è piazzato al secondo posto alle spalle di Marquez, anche se con lo stesso medesimo tempo di Pedro Acosta. L’italiano e lo spagnolo sono infatti staccati di poco meno di cinque decimi (+0.474) dalla vetta della classifica. Quarto un ottimo Enea Bastianini (+0.776) davanti ad un’altra KTM, quella del sudafricano Brad Binder (+0.825). Sesto posto per Franco Morbidelli (+0.883), che ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez (+0.989) ed il francese Johann Zarco (+1.241).

Nona posizione per Fabio Di Giannantonio (+1.325), mentre completa la Top-10 il brasiliano Diogo Moreira (+1.348). Più indietro gli altri italiani, partendo da Francesco Bagnaia, che ha terminato alla fine al tredicesimo posto (+1.418), mentre è diciottesimo Luca Marini (+1.697).

Jorge Martin ha concluso ventesimo ad un secondo ed otto decimi da Marquez (+1.835). Lo spagnolo dell’Aprilia sta lottando con il dolore al braccio e ha sicuramente faticato in avvio, ma con il passare dei minuti e il trascorrere dei giri in pista è riuscito a trovare un po’ più di feeling con la moto. Da capire quanto potrà essere competitivo in gara.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MALESIA 2026 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.912 3 15 336.4

2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’59.386 3 17 0.474 0.474 332.3

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.386 8 14 0.474 337.5

4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.688 15 15 0.776 0.302 336.4

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.737 13 16 0.825 0.049 339.6

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’59.795 17 17 0.883 0.058 332.3

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.901 7 16 0.989 0.106 335.4

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’00.153 3 16 1.241 0.252 334.3

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’00.237 5 17 1.325 0.084 333.3

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’00.260 2 17 1.348 0.023 336.4

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’00.270 11 14 1.358 0.010 331.2

12 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.324 10 17 1.412 0.054 329.2

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.330 9 12 1.418 0.006 337.5

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.331 11 14 1.419 0.001 336.4

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’00.420 12 15 1.508 0.089 328.2

16 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.457 14 16 1.545 0.037 334.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.581 4 5 1.669 0.124 327.2

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.609 4 17 1.697 0.028 336.4

19 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.616 15 17 1.704 0.007 333.3

20 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.747 10 12 1.835 0.131 335.4

21 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.110 3 15 2.198 0.363 323.3

22 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.676 11 15 2.764 0.566 325.3