MotoGP, GP Malesia 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il momento clou del Motomondiale 2026. La stagione prosegue a ritmo serrato e, dopo il dimezzato Gran Premio d’Australia di Phillip Island, nel prossimo fine settimana sarà la volta del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del campionato 2026.

Si gareggerà sul tracciato di Sepang, uno dei più amati da piloti e pubblico, per un weekend che ci dirà molto, specialmente pensando alla corsa al titolo della classe regina. Il derby spagnolo tra Jorge Martin e Marc Marquez sarà di nuovo il punto focale della tre-giorni malese. Ma avverrà? Martinator si è infortunato in Australia e la sua presenza è a forte rischio. Ad ogni modo chi si avvicinerà al titolo della top class? Ogni vittoria a questo punto varrà doppio, se non triplo e ogni errore, viceversa, potrebbe essere definitivo. L’attenzione, quindi, sarà massima e vedremo chi, tra Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Ai Ogura, Pedro Acosta e Alex Marquez potrà inserirsi nella battaglia.

Nelle altre classi, le condizioni saranno chiare. In Moto3 Maximo Quiles proseguirà nella sua passerella d’onore dopo aver conquistato ampiamente il titolo iridato, mentre nella classe mediana andrà avanti il duello, anche in questo caso in salsa spagnola, tra Manuel Gonzalez e Izan Guevara per un titolo che, fino a qualche settimana fa, sembrava già indirizzato e, invece, appare ancora ampiamente in bilico specialmente dopo la cancellazione della gara di ieri.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Malesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che darà spazio ai momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP e delle gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOMONDIALE 2026 (orari italiani)

Venerdì 30 ottobre

Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 06.15-06.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 07.05-07.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 08.00-09.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 31 ottobre

Ore 01.40-02.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 02.25-02.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 03.10-03.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 05.45-06.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 06.10-06.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 06.40-06.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 07.05-07.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 08.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)

Domenica primo novembre

Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP

Ore 05.00 Gara Moto3 (15 giri)

Ore 06.15 Gara Moto2 (17 giri)

Ore 08.00 Gara MotoGP (20 giri)