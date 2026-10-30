MotoGP, GP Malesia 2026. Marc Marquez favoritissimo per pole e vittoria Sprint. Jorge Martin ci sarà, ma è lotta impari

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP entrerà nel vivo a partire dalle ore 3:50 italiane di sabato 31, quando cominceranno le qualifiche. Dopodiché, alle 8:00 inizierà la Sprint. Il weekend si annuncia cruciale, perché potrebbe permettere a Marc Marquez di avvicinarsi ulteriormente al titolo mondiale 2026. Difatti, alla luce di quanto visto oggi, l’iberico parte con i crismi del favorito assoluto.

Sepang dovrebbe essere pista pro-Ducati e il trentatreenne spagnolo ha confermato questa sensazione, rifilando distacchi notevoli alla concorrenza. Interessante notare come “il primo degli altri” sia comunque Marco Bezzecchi, con l’Aprilia. Un gran peccato per la Casa di Noale e per Jorge Martin, che merita tanto di cappello per volerci provare. Il madrileno, fratturato dopo la caduta di Phillip Island, oggi ha fatto il minimo indispensabile. Tuttavia, è stato dichiarato “idoneo” a proseguire il weekend.

Sembra che stia letteralmente gettando una stampella, con un moderno Enrico Toti, pur di non arrendersi. Onore a lui. Forse sta mettendo a repentaglio la sua integrità fisica, ma è maggiorenne e vaccinato. È una scelta consapevole, sicuramente presa in accordo con dei medici. È una lotta disperata, quella di Martinator, ma forse per questo ancor più nobile. Se Marquez non sbaglierà, o non sarà vittima di imprevisti, non ci sarà modo di contrastarlo.

Martin dovrà cominciare dal Q1, tutti gli altri protagonisti principali partiranno dal Q2. Jorge ci prova, si rifiuta di arrendersi. El Trueno de Cervera invece sente l’odore del sangue, quello che fa capire ai predatori come siano vicini al loro obiettivo. Chiaramente, la preda del trentatreenne catalano è tinta con i colori dell’Iride.

Occhio alle KTM, oggi apparse in grande spolvero; e occhio al meteo. Da queste parti non si sa mai. A Kuala Lumpur sono previsti temporali (eufemismo), ma è più probabile che colpiscano solo dopo la bandiera a scacchi della Sprint. Sarà davvero così, oppure la pioggia si inviterà come ha fatto, in maniera sin troppo invadente, in Australia? A ore, la risposta.