MotoGP, GP Indonesia 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP si disputerà dal 9 all’11 ottobre. La Sprint del diciassettesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 9:00 di sabato 10, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 9:00 del giorno dopo, ossia di domenica 11. Si gareggerà nell’autodromo di Mandalika.

Dopo due tracciati stop&go, si cambia completamente registro. La pista edificata sull’Isola di Lombok è ricca di curve veloci e priva di frenate violente. Sostanzialmente, è l’opposto rispetto a Spielberg e Motegi. Le criticità principali sono due. La prima è il meteo, sovente cangiante e soggetto a fenomeni estremi. La seconda è l’asfalto, infido e pieno di imperfezioni. Non a caso, qui, l’aderenza è precaria e il manto stradale sa essere traditore.

Va rimarcato come l’evento sia giovane, ma abbia già guadagnato uno status di tutto rispetto nel Motomondiale. Merito dell’entusiasmo del pubblico locale, che, un po’ come avviene in Thailandia, conferisce all’evento un clima piacevole e festoso. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, poiché alcuni GP esotici saranno stati un fiasco epocale (India e il fantomatico Kazakistan su tutti). Altri, invece, hanno dimostrato come la ricerca di nuovi mercati e orizzonti possa essere fruttuosa e virtuosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Indonesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP 2026

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 03:00-03:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 03:50-04:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 04:45-05:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 07:15-07:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 08:05-08:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40-03:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 03:25-03:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 04:10-04:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 04:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 04:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 06:00, Gara MOTO3

Ore 07:15, Gara MOTO2

Ore 09:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP INDONESIA MOTOGP

Sabato 10 ottobre (Diretta)

Ore 05:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 11 ottobre (Differita)

Ore 09:45, Sprint MOTOGP (Replica)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.