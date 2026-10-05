MotoGP, GP Indonesia 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Il Mondiale MotoGP non concede tregua e, archiviato il Gran Premio del Giappone di Motegi, entra nella seconda tappa della delicatissima tripletta asiatica. Il circus delle due ruote si sposta sull’isola di Lombok per il Gran Premio dell’Indonesia, diciassettesimo appuntamento della stagione 2026, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre sul circuito di Mandalika.

Una trasferta che rappresenta un banco di prova non soltanto sul piano tecnico, ma anche dal punto di vista fisico. Il clima indonesiano, caratterizzato da temperature elevate e da un alto tasso di umidità, metterà a dura prova la resistenza dei piloti, chiamati inoltre ad adattarsi a un significativo cambiamento di fuso orario: sei ore in più rispetto all’Italia. Per il pubblico italiano, dunque, l’appuntamento con le gare scatterà inevitabilmente nelle prime ore della giornata, proprio mentre in pista andrà in scena uno dei passaggi più delicati della corsa al titolo.

A Mandalika, infatti, i riflettori saranno soprattutto puntati sulla sfida per il campionato. La vittoria conquistata da Marc Márquez a Motegi ha riaperto definitivamente i giochi: il pilota Ducati, grazie a un successo pesantissimo nella fase decisiva della stagione, ha ridotto ad appena due punti il distacco dal leader della classifica Jorge Martín.

Lo spagnolo dell’Aprilia è riuscito a contenere i danni in Giappone, chiudendo al secondo posto e conservando così la leadership iridata. Il margine, tuttavia, è ormai ridotto al minimo e trasforma il Gran Premio dell’Indonesia in un possibile nuovo capitolo del duello per il titolo. Con una stagione arrivata al diciassettesimo appuntamento, ogni errore può assumere un peso enorme e anche un singolo risultato negativo rischia di modificare gli equilibri al vertice.

Alle loro spalle, più distante ma ancora pienamente coinvolto nella lotta per le posizioni di vertice, c’è Marco Bezzecchi. L’italiano, anch’egli in sella a un’Aprilia, occupa saldamente il terzo posto nella classifica iridata con 49 punti di distacco dalla vetta. Il podio ottenuto a Motegi gli ha permesso di consolidare la propria posizione, anche se il divario dai due principali contendenti rende più complicata una rimonta nella corsa al titolo.

Con la tripletta asiatica appena entrata nella sua fase centrale e il campionato sempre più incerto, il Gran Premio dell’Indonesia potrebbe dunque offrire indicazioni pesanti sugli equilibri che accompagneranno il Mondiale verso il suo decisivo finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Indonesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP INDONESIA MOTOGP 2026

Venerdì 9 ottobre (orari italiani)

Ore 03:00-03:35, Moto3, Prove libere 1

Ore 03:50-04:30, Moto2, Prove libere 1

Ore 04:45-05:30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 07:15-07:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 08:05-08:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40-03:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 03:25-03:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 04:10-04:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 05:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, Sprint Race

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 03:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 05:00, Gara Moto3

Ore 06:15, Gara Moto2

Ore 08:00, Gara MotoGP

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.