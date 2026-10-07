MotoGP, GP Indonesia 2026. Numeri, statistiche e curiosità. Nessuno ha ancora vinto due volte a Mandalika

Il Motomondiale cambia completamente scenario, seppur restando in Estremo Oriente. Dalle temperate latitudini di Motegi, ci si sposta in quelle tropicali di Mandalika, dove domenica 11 ottobre si correrà la settima edizione tout-court del Gran Premio di Indonesia, la quinta nell’attuale contesto dell’Isola di Lombok.

L’appuntamento ha avuto due vite distinte. La prima è stata di breve durata e risale alla metà degli anni ’90, quando si gareggiò nell’autodromo di Sentul. Il progetto dell’Indonesia era ambizioso, si voleva usare il Motomondiale come “biglietto da visita” per convincere Bernie Ecclestone a istituire nientemeno che un GP di Formula 1. L’improvvisa e feroce crisi finanziaria asiatica del 1997 mandò però tutto all’aria.

Le autorità indonesiane hanno tuttavia continuato a considerare il motorsport come un forte incentivo all’afflusso di turisti. Non per caso, si è strategicamente deciso di edificare un nuovo autodromo proprio in prossimità di rinomati resort per le vacanze, come quelli di Mandalika. Ferma restando la “vita precedente” del GP indonesiano, a fini statistici può essere considerata solo l’attuale reincarnazione.

MANDALIKA – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI QUATTRO GP

2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – ALDEGUER Fermìn (Ducati)

Va rimarcato come l’edizione del 2022 si sia tenuta a marzo e sia stata condizionata da forti piogge. Viceversa, il 2023 e il 2024 si sono corse in questo medesimo periodo dell’anno, venendo caratterizzate dal caldo.

I VINCITORI DELLE TRE SPRINT

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

I POLEMEN

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – MARINI Luca (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

MANDALIKA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2022 – CHANTRA Somkiat [THA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – CANET Aròn [ESP]

2025 – MOREIRA Diogo [BRA]

Bisogna sottolineare come la corsa del 2022 sia stata accorciata a causa delle avverse condizioni meteo. Il miglior risultato conseguito da un italiano è il secondo posto di Celestino Vietti, proprio quattro anni orsono.

MANDALIKA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2022 – FOGGIA Dennis [ITA]

2023 – MOREIRA Diogo [BRA]

2024 – ALONSO David [COL]

2025 – RUEDA Josè Antonio [ESP]

Qui c’è un’affermazione italiana, conquistata nell’edizione inaugurale da Dennis Foggia, prima che si scatenasse l’acquazzone torrenziale dal quale vennero condizionate le altre classi. Curioso notare come abbiano vinto piloti di quattro nazioni diverse, ma la varietà è la normalità in questo contesto piuttosto anomalo.