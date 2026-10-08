MotoGP, GP Indonesia 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Il Motomondiale non lascia ma raddoppia. Dopo la tappa giapponese di Motegi, infatti, prosegue la trasferta asiatica e lo fa con il Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato di Mandalika ci attende un nuovo fine settimana di grande importanza per l’intera stagione anche perchè andrà poi ad anticipare la tripletta Australia-Malesia-Qatar che ci condurrà poi verso le due ultime tappe europee di Portogallo e Valencia. Nella MotoGP le emozioni non mancheranno con Jorge Martin e Marc Marquez divisi ormai da 2 soli punti con la sensazione che ci regaleranno un finale di campionato quanto mai elettrizzante.

Il programma della tappa indonesiana scatterà venerdì 9 ottobre con le FP1 che prenderanno il via alle ore 03.00 con la Moto3, quindi Moto2 alle ore 03.50, mentre la MotoGP inizierà alle ore 04.45. Si passerà poi alle pre-qualifiche alle ore 07.15 con la classe più leggera, quindi Moto2 alle ore 08.05 e MotoGP alle ore 09.00.

Sabato 10 ottobre, dopo le FP2 (ore 02.40 Moto3, ore 03.25 Moto2, ore 04.10 MotoGP) si partirà con le qualifiche. La classe regina inizierà alle ore 04.50, la Moto3 alle ore 06.45, mentre la Moto2 sarà in scena alle ore 07.40. Piatto forte di giornata, ovviamente, la Sprint Race della top class alle ore 09.00. Domenica 11 ottobre sarà la volta delle gare. La Moto3 inizierà alle ore 06.00, la Moto2 alle ore 07.15, quindi la MotoGP alle ore 09.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP di Indonesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race del sabato. Le gare domenicali, invece, saranno in differita (MotoGP ore 11.00, Moto2 ore 12.15, MotoGP ore 14.00). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione della MotoGP.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2026 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 9 ottobre

Ore 03.00-03.35 Prove libere 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 03.50-04.30 Prove libere 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 04.45-05.30 Prove libere 1 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 07.15-07.50 Pre-qualifiche Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 08.05-08.45 Pre-qualifiche Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.00-10.00 Pre-qualifiche MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Sabato 10 ottobre

Ore 02.40-03.10 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 03.25-03.55 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 04.10-04.40 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 04.50-05.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 05.15-05.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 06.45-07.00 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 07.10-07.25 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 07.40-07.55 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 08.05-08.20 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 09.00 Sprint Race MotoGP (13 giri) – diretta su TV8 e su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Domenica 11 ottobre

Ore 04.40-04.50 Warm-up MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Ore 06.00 Gara Moto3 (20 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) e in differita su TV8 alle ore 11.00

Ore 07.15 Gara Moto2 (22 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) e in differita su TV8 alle ore 12.15

Ore 09.00 Gara MotoGP (27 giri) – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) e in differita su TV8 alle ore 14.00