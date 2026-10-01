MotoGP, GP Giappone 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio del Giappone di MotoGP andrà in scena dal 2 al 4 ottobre. La Sprint del sedicesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 8:00 italiane di sabato 3, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 7:00 del nostro Paese di domenica 4. Si correrà nell’autodromo di Motegi.

La lunga trasferta asiatica comincia su un tracciato “Stop and Go”, dunque con le medesime caratteristiche di quello di Spielberg, dove si è gareggiato due settimane orsono. L’impianto è di proprietà della Honda, che lo ha edificato sul finire degli anni ’90. Anzi, si dovrebbe parlare di “impianti”, al plurale, perchè l’autodromo è un gioiello, essendo dotato sia della pista usata dal Motomondiale che di un ovale,

utilizzato anche dalle categorie automobilistiche americane.

Per quanto concerne le due ruote, Motegi entrò in calendario nel 1999 con l’escamotage del “Gran Premio del Pacifico”. Sostanzialmente, si trattava della seconda gara nipponica. Poi, l’incidente mortale di Daijiro Kato a Suzuka ha portato all’esclusione definitiva di quest’ultimo autodromo del calendario. Motegi si è pertanto visto “promosso” al ruolo di palcoscenico esclusivo del GP del Giappone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Giappone 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP 2026

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 02:00-02:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 02:50-03:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 03:45-04:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 06:15-06:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 07:05-07:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 08:00-09:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 01:40-02:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 02:25-02:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 03:10-03:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 08:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 04:00, Gara MOTO3

Ore 05:15, Gara MOTO2

Ore 07:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP GIAPPONE MOTOGP

Sabato 3 ottobre (Diretta)

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 08:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 4 ottobre (Differita)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.