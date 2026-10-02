MotoGP, GP Giappone 2026. Marc Marquez il più a posto fra gli sfidanti per il titolo? Bezzecchi vicino, Martin insegue

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone di MotoGP si disputeranno alle ore 3:45 del nostro Paese di sabato 3 ottobre. La sessione determinerà la griglia di partenza sia della Sprint, programmata alle ore 8:00 italiane di sabato, che per il Gran Premio di domenica, la cui partenza è fissata alle 7:00 nostrane. Ovviamente, tutto si inserisce nel contesto della feroce lotta per il titolo mondiale, ancora incertissima.

Storicamente, Motegi è una pista amica di Ducati e per quanto visto oggi, la Casa di Borgo Panigale sembrerebbe avere qualcosa in più rispetto alla rivale Aprilia. Marc Marquez ha dato l’impressione di essere il pilota più competitivo in termini di passo e, fra i contendenti per l’Iride, si direbbe quello “più a posto”. Guai però a sottovalutare Marco Bezzecchi, le cui performance odierne sono state condizionate in negativo da un paio di bandiere gialle. Il riminese (forse) vale più di quanto sembra.

Il venerdì di Jorge Martin è viceversa stato opaco. Il madrileno, leader della classifica generale, si è forse nascosto? Oppure effettivamente non è così competitivo come lo è stato nella precedente uscita di Misano? La risposta l’avremo quest’oggi, già durante le qualifiche. Comunque, sarebbe delittuoso non citare Pedro Acosta. Può rappresentare la più classica delle mine vaganti. Teoricamente, l’iberico di KTM non è ancora tagliato fuori dalla contesa per il traguardo supremo. Di sicuro può fare da elemento di disturbo, togliendo punti a questo o quell’altro avversario.

Intanto sono tutti entrati direttamente nel Q2, il che significa partire ad armi pari. A proposito di variabili impazzite, ma in questo caso assenti. La notizia è che il meteo non dovrebbe giocare alcun tiro mancino. Si prevede tempo stabile, soleggiato, con temperature relativamente fresche (poco sopra i 20°C ). Insomma, sotto questo aspetto c’è da baciarsi il gomito, poiché avere un Gran Premio del Giappone lineare in termini atmosferici, considerato che si corre nella stagione dei tifoni, è tutto fuorché scontato.