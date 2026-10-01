MotoGP, GP Giappone 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Siamo ufficialmente pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Inizia, quindi, la lunga trasferta asiatica e lo fa con il weekend sul tracciato di Motegi, denominato Twin Ring, una delle tappe più difficili da inquadrare, sia per il lay-out della pista nipponica fatto di accelerazioni e brusche frenate, sia per il meteo che spesso risulta “ballerino” in quella zona del Paese.

Quale sarà il programma del weekend di Motegi? Si inizierà venerdì 2 ottobre alle ore 02.00 italiane con le FP1 della Moto3, seguite da quelle di Moto2 e MotoGP. Alle ore 06.15, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche della classe più leggera, mentre la classe regina andrà in scena alle ore 08.00 e stabilirà la top10 che eviterà la Q1. Sabato 3 ottobre si incomincerà alle 01.40 con la FP2, mentre la MotoGP darà il via alle proprie qualifiche alle ore 03.50. Il piatto forte della giornata, ovvero la Sprint Race, scatterà alle ore 08.00.

Domenica 4 ottobre si chiuderà il fine settimana del Gran Premio del Giappone. Dopo il warm-up della MotoGP alle ore 02.40, si inizierà a fare sul serio. Alle ore 04.00 si partirà con la gara della classe più leggera, quindi alle ore 05.15 toccherà alla Moto2, mentre la gara della classe regina vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 07.00. Saranno in palio 25 punti pesantissimi per le tre categorie in direzione del tanto agognato titolo iridato.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Giappone si potrà seguire in diretta ed esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che garantirà i momenti più importanti delle tre giornate. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili qualifiche e Sprint Race live ed in chiaro mentre le tre gare saranno in differita. Gara della Moto3 alle ore 11.00, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8,it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della classe regina e delle gare di Moto2 e Moto3.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2026 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 2 ottobre

Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.15-06.50 Pre-qualifiche Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 07.05-07.45 Pre-qualifiche Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 08.00-09.00 Pre-qualifiche MotoGP – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 3 ottobre

Ore 01.40-02.10 Prove libere 2 Moto3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 02.25-02.55 Prove libere 2 Moto2 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.10-03.40 Prove libere 2 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 05.45-06.00 Qualifiche 1 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 06.10-06.25 Qualifiche 2 Moto3 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 06.40-06.55 Qualifiche 1 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 07.05-07.20 Qualifiche 2 Moto2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e TV8

Ore 08.00 Sprint Race (12 giri) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e TV8. Differita alle ore 12.45

Domenica 4 ottobre

Ore 02.40-02.50 Warm-up MotoGP – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.00 Gara Moto3 (17 giri) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) | Differita su TV8 alle ore 11.00

Ore 05.15 Gara Moto2 (19 giri) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) | Differita su TV8 alle ore 12.15

Ore 07.00 Gara MotoGP (24 giri) – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) | Differita su TV8 alle ore 14.00