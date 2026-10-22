MotoGP, GP Australia 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche, Sprint e gara

Il Gran Premio di Australia di MotoGP andrà in scena dal 23 al 25 ottobre. La Sprint del diciottesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 6:00 italiane di sabato 24, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 4:00 del nostro Paese di domenica 25. Si correrà nell’autodromo di Phillip Island.

La pista è caratterizzata da un asfalto che esacerba l’usura degli pneumatici ed è esposta alle intemperie, in particolare al fortissimo vento che infastidisce spesso i piloti. Non solo, da queste parti la fauna è un fattore, poiché i gabbiani sono soliti attraversare la carreggiata a volo radente, creando situazioni letteralmente d’altri tempi. Eppure, le gare da queste parti sono sempre spettacolari e il contesto è meraviglioso, non solo agonisticamente, bensì anche paesaggisticamente.

Purtroppo, lo vedremo per l’ultima volta. Questa splendida anomalia temporale è destinata a venire meno dal 2027, quando il GP d’Australia sarà trasferito in un circuito urbano ricavato lungo le strade della città di Adelaide, che fu sede del GP di Formula 1 dal 1985 al 1995. La pista seguirà il disegno dell’Adelaide Street Circuit, seppur ammodernato e con gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dei centauri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Australia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 0:00-0:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 0:50-1:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 1:45-2:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4:15-4:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 23:40-00:10, Moto3, Prove libere (II) *

Ore 0:25-0:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 1:10-1:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:45-4:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:10-4:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:40-4:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:05-5:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

* N.B. : il fuso orario è talmente marcato che le prove libere cominceranno prima della mezzanotte di sabato.

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 22:40, Warm-up (Solo MotoGP) *

Ore 0:00, Gara MOTO3

Ore 2:15, Gara MOTO2

Ore 4:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP AUSTRALIA MOTOGP

Sabato 24 ottobre (Diretta)

Ore 1:50-2:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:45-4:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:10-4:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:40-4:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:05-5:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 25 ottobre (Differita)

Ore 09:40, SPRINT {Replica}

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:20, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.