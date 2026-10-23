MotoGP, GP Australia 2026: risultati e classifica FP1. Marquez davanti a tutti, top 4 per Bezzecchi

Marc Marquez ha messo il timbro sulla prima sessione di prove libere valida per il GP di Australia, atto numero diciotto del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo weekend presso la fascinosa pista di Phillip Island, prossima ad essere sostituita a partire dal 2027.

Precisamente il detentore del titolo in sella della usa Ducati ha fermato il cronometro a 1:27.985, guadagnando in questo modo un vantaggio di 0.048 su Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), bravo a rimettersi in carreggiata dopo una brutta caduta. Molto bene inoltre anche la Yamaha del padrone di casa Jack Miller, terzo a 0.135.

Quarta posizione poi per Marco Bezzecchi (Aprilia) con un gap di 0.2943. Jorge Martin invece si è dovuto accontentare della settima casella con una differenza di 0.453. Settimo inoltre il leader della classifica piloti, dunque il teammae Jorge Martin, con un ritardo di 0.453. Tra i primi dieci anche Fabio Di Giannantonio (Enduro Pertamina VR46 Racing Team) con un ritardo di 9.978.

Avio belbettante infine per Franceso Bagnaia (Ducati), diciottesimo a 1.677. Franco Morbidelli (Enduro Pertamina VR46 Racing) e Luca Marini (Honda) si sono accomodati della diciannovesima e ventunesima posizione. Di seguito i risultati completi

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRALIA 2026 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’27.985 19 19 354.1

2 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.033 14 15 0.048 0.048 350.6

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.120 16 16 0.135 0.087 352.9

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.278 11 19 0.293 0.158 355.2

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.285 17 17 0.300 0.007 354.1

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.434 19 19 0.449 0.149 356.4

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.438 20 20 0.453 0.004 355.2

8 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.620 13 19 0.635 0.182 352.9

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’28.788 13 18 0.803 0.168 350.6

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’28.952 12 19 0.967 0.164 348.4

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.965 17 17 0.980 0.013 351.8

12 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’29.145 11 20 1.160 0.180 355.2

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.197 16 16 1.212 0.052 350.6

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.342 17 18 1.357 0.145 352.9

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.431 21 21 1.446 0.089 350.6

16 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.557 16 19 1.572 0.126 345.0

17 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.588 16 16 1.603 0.031 346.1

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.662 14 15 1.677 0.074 350.6

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.835 18 18 1.850 0.173 344.0

20 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’29.905 17 17 1.920 0.070 351.8

21 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’34.033 2 2 6.048 4.128 335.