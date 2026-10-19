MotoGP, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dopo una settimana di pausa, la stagione della MotoGP è pronta a ripartire. Dal 23 al 25 ottobre si terrà infatti il Gran Premio d’Australia 2026, nuovo appuntamento di un Mondiale che si sta pian piano avviando verso la sua conclusione. La cornice del weekend sarà lo storico circuito di Phillip Island che per l’ultima volta ospiterà il Gran Premio (l’anno prossimo ad Adelaide).

Da dove si riparte? A Mandalika era stato Marco Bezzecchi a trionfare, tornando al successo dopo oltre 130 giorni. Tuttavia il centauro italiano continua ad essere troppo lontano per la lotta al titolo, ora ristretta a due soli interpreti. Marc Marquez ha infatti giocato in difesa in Indonesia, in una pista non favorevole, riuscendo comunque a contenere a due lunghezze il distacco da Jorge Martin.

Adesso la battaglia tra i due connazionali si sposta in Australia, dove Aprilia dominò nel 2025. A vincere un anno fa fu infatti la Trackhouse di Raul Fernandez mentre la Sprint fu conquistata da Marco Bezzecchi. Ducati però non disprezza il circuito australiano dove Marc Marquez può vantare ben quattro vittorie, l’ultima nel 2024.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 0:00-0:35 – Moto3 Prove libere 1

Ore 0:50-1:30 – Moto2 Prove libere 1

Ore 1:45-2:30 – MotoGP Prove libere 1

Ore 4:15-4:50 – Moto3 Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45 – Moto2 Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00 – MotoGP Pre-Qualifiche

Sabato 24 ottobre

Ore 23:40-00:10 – Moto3 Prove libere 2

Ore 0:25-0:55 – Moto2 Prove libere 2

Ore 1:10-1:40 – MotoGP Prove libere 2

Ore 1:50-2:05 – MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30 – MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:45-4:00 – Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:10-4:25 – Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:40-4:55 – Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:05-5:20 – Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 25 ottobre

Ore 0:40 – MotoGP Warm-up

Ore 2:00 Gara Moto3

Ore 2:15 Gara Moto2

Ore 4:00 Gara MotoGP

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP D’AUSTRALIA 2026

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (diretta qualifiche e sprint, differita gare)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv e TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport