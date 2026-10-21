MotoGP, GP Australia 2026. Numeri, statistiche e curiosità. Stoner e Rossi resteranno ineguagliati a Phillip Island

Il Motomondiale è pronto per recitare in uno dei teatri più belli, sontuosi e gratificanti del proprio calendario iridato. Difatti, il quart’ultimo round dell’annata 2026 si terrà a Phillip Island, dove andrà in scena la trentaseiesima edizione del Gran Premio d’Australia.

L’appuntamento è nato nel 1989, tenendosi proprio nel circuito attuale, edificato sull’omonima isola a sud di Melbourne. Tuttavia, nel 1991 traslocò a Eastern Creek, pista situata nelle vicinanze di Sydney. Fu un trasferimento temporaneo, poiché dal 1997 si tornò definitivamente nella location attuale, assolutamente meravigliosa.

Phillip Island ha organizzato 29 gare valevoli per il Motomondiale. È una pista a strapiombo sul mare. Il layout, veloce e tecnico al tempo stesso, propone svariate insidie di carattere ambientale. In primis, il vento che rende difficoltosa la guida. Poi c’è il freddo, a causa del quale l’aderenza è precaria e la gestione degli pneumatici è delicatissima. Infine, la fauna, poiché la carreggiata è sovente attraversata da gabbiani in volo a bassa quota!

PHILLIP ISLAND – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (6)

L’australiano ha trionfato nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Il Dottore ha invece primeggiato nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2014.

Piloti in attività con vittorie a Phillip Island:

4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2024}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2018}

1 – RINS Alex (ESP) {2022}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2023}

1 – FERNANDEZ Raul (ESP) {2025}

Italiani vincitori a Phillip Island:

BIAGGI Max (2000)

ROSSI Valentino (2001, 02, 03, 04, 05, 14)

MELANDRI Marco (2006)

Moto vincitrici a Phillip Island:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

15 – HONDA (1989, 2019)

6 – YAMAHA (2000, 2018)

6 – DUCATI (2007, 2024)

1 – SUZUKI (2022)

1 – APRILIA (2025)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 3)

STONER Casey (Ducati 4; Honda 2)

MARQUEZ Marc (Honda 3; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

6 – STONER Casey (dal 2007 al 2012)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – Cancellata causa maltempo

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

Piloti in attività con pole position a Phillip Island:

5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2015, 2016, 2017, 2018}

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2022, 2023, 2024}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2025}

PHILLIP ISLAND – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – DE ANGELIS Alex (SMR)

2011 – DE ANGELIS Alex (SMR)

2012 – ESPARGARO Pòl (ESP)

2013 – ESPARGARO Pòl (ESP)

2014 – VIÑALES Maverick (ESP)

2015 – RINS Alex (ESP)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2018 – BINDER Brad (RSA)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2022 – LOPEZ Alonso (ESP)

2023 – ARBOLINO Tony (ITA)

2024 – ALDEGUER Fermin (ESP)

2025 – AGIUS Senna (AUS)

A differenza di tanti altri circuiti, a Phillip Island ben tre piloti sono stati in grado di bissare la propria affermazione cadetta. Si tratta di Alex De Angelis, Pol Espargarò e Brad Binder. Come si può notare, la Spagna domina la scena con ben sei successi.

PHILLIP ISLAND – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro (GER)

2013 – RINS Alex (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – ARENAS Albert (TUR)

2019 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ÖNCÜ Deniz (TUR)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – RUEDA José Antonio (ESP)

Nessuno si è ancora imposto più di una volta nella prima classe formativa! Tante le nazionalità presenti nell’elenco dei vincitori, compresa quella italiana. L’unica vittoria di un centauro del nostro Paese risale però al 2019.