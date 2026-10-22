MotoGP, GP Australia 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Manca ormai poco al via del Gran Premio d’Australia 2026, diciottesimo e quart’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Tra meno di 24 ore, infatti, le tre categorie scenderanno in pista per affrontare un weekend decisivo sull’iconico circuito di Phillip Island, per l’ultima volta cornice del GP (dall’anno prossimo ad Adelaide).

Dopo una settimana di pausa, proseguirà in Australia l’appassionante sfida al titolo iridato tra Jorge Martin e Marc Marquez. Lo spagnolo ha vinto quattro volte a Phillip Island (l’ultima nel 2024) ma l’Aprilia ha dominato l’anno scorso, imponendosi nella Sprint e nella gara lunga. Sarà interessante anche il ruolo che reciterà Marco Bezzecchi, reduce dalla vittoria a Mandalika. Il centauro italiano proverà a far risuonare l’inno italiano in Australia, a distanza di 12 anni dall’ultima volta.

Il weekend inizierà con le prove libere Moto3 nella notte tra giovedì e venerdì alle ore 00.00. Si prosegue con le FP1 Moto2 alle 00.50 di venerdì notte, seguite dalla prima sessione della MotoGP alle ore 01.45. Si torna in pista alle 04.15 con le pre-qualifiche Moto3, seguita da quelle della Moto2 alle 5.05 e quelle della classe regina alle ore 06.00 di venerdì mattina.

Si riparte nella notte tra venerdì e sabato con le FP2 Moto3 alle 23.40. Successivamente sarà il turno della seconda sessione di libere Moto2 alle 00.25 e per finire quella MotoGP alle 01.10. La classe regina inaugurerà le qualifiche alle ore 01.50 mentre quelle Moto2 e Moto3 sono fissate rispettivamente per 04.45 e per le 03.45. Sabato si chiude il programma con la Sprint delle ore 06.00. Gran finale con le gare. Quella Moto3 si disputerà nella notte tra sabato e domenica alle ore 02.00. Segue la Moto2 alle 02.15 (entrata in vigore ora solare) e chiude la MotoGP alle 04.00 di notte.

PROGRAMMA FINE SETTIMANA GP AUSTRALIA 2026

Venerdì 23 ottobre (orari italiani)

Ore 0:00-0:35 – Moto3 Prove libere 1

Ore 0:50-1:30 – Moto2 Prove libere 1

Ore 1:45-2:30 – MotoGP Prove libere 1

Ore 4:15-4:50 – Moto3 Pre-Qualifiche

Ore 5:05-5:45 – Moto2 Pre-Qualifiche

Ore 6:00-7:00 – MotoGP Pre-Qualifiche

Sabato 24 ottobre

Ore 23:40-00:10 – Moto3 Prove libere 2

Ore 0:25-0:55 – Moto2 Prove libere 2

Ore 1:10-1:40 – MotoGP Prove libere 2

Ore 1:50-2:05 – MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2:15-2:30 – MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3:45-4:00 – Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4:10-4:25 – Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4:40-4:55 – Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5:05-5:20 – Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 25 ottobre

Ore 0:40 – MotoGP Warm-up

Ore 2:00 Gara Moto3

Ore 2:15 Gara Moto2

Ore 4:00 Gara MotoGP

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP D’AUSTRALIA 2026

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (diretta qualifiche e sprint, differita gare)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv e TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport