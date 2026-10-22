MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sarà un weekend divertente con il meteo, ma spero nell’asciutto”

Francesco Bagnaia si appresta ad affrontare l’ultima fase della sua lunga avventura in Ducati con la consapevolezza di voler voltare pagina al più presto, in attesa di passare all’Aprilia dal 2027 con le nuove MotoGP. Pecco è reduce infatti da un pessimo biennio, in cui le ombre hanno sovrastato le luci costringendolo a ricoprire spesso un ruolo da comprimario al fianco del nuovo punto di riferimento della Casa di Borgo Panigale Marc Marquez.

Alla vigilia del GP d’Australia, il due volte campione iridato in top class ha commentato l’ultima apparizione di Phillip Island in calendario (dal 2027 si correrà ad Adelaide): “Peccato, è un gran peccato. Una pista iconica, una pista di velocità pura come questa. Non ce ne sono più tante, si va in una direzione sicuramente diversa ed è un peccato perché dove noi piloti ci divertiamo di più su piste come questa. È vero che le condizioni meteo non sono mai favorevoli in questo periodo dell’anno, a parte qualche giornata“.

Nel corso del media day, Pecco si è proiettato anche verso le previsioni meteo dei prossimi giorni: “Di solito fino al giovedì, fino al venerdì, sono sempre bellissime. Dopo sabato e domenica qualcosa succede, perché ogni volta cambia decisamente. Oggi ci sono 25 gradi, domani ce ne saranno 27. Sabato e domenica 12, quindi si ruota completamente il vento. Ci sarà tantissimo vento, tantissimo pioggia, quindi sarà un weekend divertente. È una pista dove la moto ti deve dare tantissimo feeling, devi sentire quello che succede, devi avere molta confidenza. E quindi spero di riuscire ad averne un po’, però col bagnato diciamo che i miei problemi sono moltiplicati per due. Può essere abbastanza peggio, quindi spero nell’asciutto“.

Il torinese è stato interpellato infine su Kimi Antonelli, che si gioca proprio questo weekend in Texas il primo match point per diventare campione del mondo in F1: “Kimi è un ragazzo giovane, perché io considero sempre che ha l’età di mio fratello, però è un ragazzo di una maturità incredibile. Penso che farà tutto il massimo per divertirsi, per andare al 100%. Credo che sia un’opportunità per l’Italia in generale avere un pilota come Kimi, che per la prima volta si può giocare un titolo. È fantastico, sono con lui col pensiero“.