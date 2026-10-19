MotoGP, Fermin Aldeguer salta il GP d’Australia per infortunio: già annunciato il sostituto

Il team Gresini Racing ha annunciato che Fermin Aldeguer non prenderà parte al Gran Premio d’Australia 2026, diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP che si terrà sulla mitica pista di Phillip Islanda da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Il pilota spagnolo, operatosi nei giorni scorsi a Barcellona, non recupererà dunque in tempo dalla frattura alla mano destra rimediata in occasione della caduta in Indonesia.

Aldeguer si è procurato il terzo infortunio dell’anno, dopo la frattura al femore della gamba sinistra durante l’inverno che lo ha portato a saltare la pre-season ed il Gran Premio di Thailandia, e successivamente la lesione alla vertebra T7 ad Assen che gli ha impedito di correre nel resto del weekend in Olanda ed in seguito al Sachsenring e a Silverstone.

Il 21enne murciano verrà sostituito in Australia dal connazionale Iker Lecuona, vice-campione mondiale Superbike con Ducati che aveva già corso per Gresini quest’anno in Ungheria ed in Gran Bretagna. “Lecuona tornerà in sella alla Ducati numero 54. Fermin sta lavorando per provare a essere in condizioni di gareggiare in Malesia, tra meno di due settimane“, si legge nel comunicato del team faentino.