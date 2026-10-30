MotoGP domani in tv, GP Malesia 2026: orari 31 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 31 ottobre sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Sepang (Malesia) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 10 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente interessante. La domanda è la seguente: ci sarà Jorge Martin al via del day-2. Il pilota iberico dell’Aprilia si presenta con tanti punti interrogativi dopo la rovinosa caduta a Phillip Island (Australia), costata la frattura del braccio. Marc Marquez, rivale diretto nel campionato e leader in sella alla Ducati, starà a guardare e lavorerà per massimizzare la propria performance. Sarà interessante capire cosa sapranno fare gli altri, in primis Marco Bezzecchi sull’altra moto ufficiale di Noale.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP della Malesia 2026, diciannovesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP della Malesia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP MALESIA MOTOGP 2026

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 01.40-02.10 Prove libere 2 Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.25-02.55 Prove libere 2 Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.10-03.40 Prove libere 2 MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.45-06.00 Qualifiche 1 Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.10-06.25 Qualifiche 2 Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.40-06.55 Qualifiche 1 Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07.05-07.20 Qualifiche 2 Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 08.00 Sprint Race MotoGP (10 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201); in chiaro TV8 HD (qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP – Diretta tv in chiaro.

Ore 05.45-06.00 Qualifiche 1 Moto3 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.10-06.25 Qualifiche 2 Moto3 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.40-06.55 Qualifiche 1 Moto2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 07.05-07.20 Qualifiche 2 Moto2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 08.00 Sprint Race MotoGP (10 giri) – Diretta tv in chiaro.