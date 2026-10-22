MotoGP, Diogo Moreira promosso in HRC per il 2027: “Sono molto contento e orgoglioso”

Prende forma in maniera definitiva la griglia del Mondiale MotoGP 2027, dopo l’annuncio della Honda a proposito della line-up piloti dei suoi due team di riferimento. Diogo Moreira verrà promosso in HRC al fianco della new entry Fabio Quartararo dopo una stagione da rookie positiva, mentre David Alonso farà il suo debutto nella classe regina gareggiando per i colori del team LCR insieme a Johann Zarco.

“L’annuncio non cambia nulla, perché devo finire l’anno con LCR. Non sarò pilota ufficiale fino all’anno prossimo. Sono sempre stato tranquillo, perché i risultati sono arrivati e il mio lavoro era fatto. Poi, abbiamo parlato dopo la gara in Giappone e mi hanno comunicato la decisione. Sono molto contento e orgoglioso“, il commento del brasiliano nel corso del media day a Phillip Island.

“Siamo stati gli ultimi a sapere dove avrei corso. Credo che iniziare in MotoGP in questo team fosse la cosa giusta per me, e penso che a David Alonso succederà lo stesso. Per l’anno prossimo, anche se non fossi stato nel team ufficiale, sarei dovuto essere pronto già nelle prime gare“, ha aggiunto Moreira nel consueto appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend di gara.