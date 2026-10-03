MotoGP, Diogo Moreira: “Contento per me e per la Honda, all’ultimo giro ero al limite”

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi, il fuoriclasse spagnolo conferma il grande feeling con le gare corte dominando anche quella giapponese, dopo aver preso la testa della corsa alla prima curva passando Martin. In totale sono 22 le affermazioni del campione del mondo nelle Sprint (record assoluto)

Marquez si è messo subito al comando dopo la prima curva ed ha come sempre gestito poi il suo ritmo, evitando di strappare la gomma. In virtù di questo risultato, il ducatista sale così a sette punti di distacco da Martin nel Mondiale. Martin e Bastianini completerebbero il podio ma entrambi pizzicano il verde sull’ultima curva e retrocedono di una posizione.

Sul secondo gradino del podio sale quindi, per la prima volta in carriera in top class Diogo Moreira. Il centauro della Honda, uno dei più competitivi a Motegi, ha così commentato la sua Sprint ai microfoni Skyy Sport: “Ho visto che gli altri hanno toccato il verde e mi sono detto che dovevo finire la gara per andare sul podio. Sono contento del ritmo che abbiamo fatto. Il feeling era buono. Contento sia per me che per la Honda”.

Le difficoltà alla fine: “Anche noi alla fine abbiamo avuto problemi con la gomma. All’ultimo giro ero al limite ma ero lì con Enea e Martin. Contento del passo. Sappiamo che la gara di oggi non è reale ma credo che domani come sempre possa arrivare una top8”. L’importanza del podio per il suo futuro in top class: “Non so quanto conta questo risultato per il futuro. Io sono tranquillo”.

Chiosando sulle prestazioni della Honda a Motegi: “L’anno scorso Mir andò forte qui. La Honda va molto bene qui, non so perché. Abbiamo un set-up base per iniziare il weekend”.