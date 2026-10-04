MotoGP, Dall’Igna: “Tutte le vittorie sono importanti ora, Marquez aveva in mano la gestione della corsa”

Si conclude nel segno di Marc Marquez il Gran Premio del Giappone 2026, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito giapponese, dopo la vittoria nella Sprint di ieri, il fuoriclasse spagnolo si è imposto anche oggi nella gara lunga, gestendo il suo ritmo, passando Martin dopo undici giri e volando indisturbato verso il traguardo. Vittoria pesante quella del ducatista, la 79esima in carriera in top class.

Le Aprilia si devono accontentare della seconda e terza posizione. Jorge Martin ha dovuto cedere il passo a Marquez, apparso più veloce soprattutto nella seconda parte di gara. Marco Bezzecchi ha invece limitato i danni con un terzo posto che lo allontana ancora dalla testa del Mondiale.

Nella classifica per il titolo, Marquez fa un nuovo passo in avanti, arrivando a 2 lunghezze da Martin alla vigilia del GP di Indonesia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-gara, Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha evidenziato l’importanza di questa vittoria: “Tutte le vittorie, soprattutto nell’ultima parte di campionato, sono importanti. Qui era importante farla. Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi. Anche se, ripeto, circuiti buoni o negativi contano poco nell’ultima parte di campionato”.

L’ingegnere italiano, che oggi è arrivato a quota 100 gare vinte con il team di Borgo Panigale, ha poi concluso commentando la prestazione di Marc Marquez: “Aveva la gestione della corsa in mano ed ha fatto la gara che voleva”.