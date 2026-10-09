MotoGP, Bezzecchi svetta nella FP1 di Mandalika: Marquez e Martin inseguono

Marco Bezzecchi ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika il pilota romagnolo ha confermato che le Aprilia saranno protagoniste in questo weekend visto il lay-out della pista indonesiana anche se le Ducati non sono lontane, anzi.

Marco Bezzecchi (Aprilia) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:30.132 chiudendo con un margine di 227 millesimi su Marc Marquez (Ducati Factory), mentre è terzo il leader della classifica generale, Jorge Martin (Aprilia) a 266. Quarta posizione per Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 294 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 402, mentre è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 571 dopo un turno finalmente da protagonista. Settimo tempo per il suo compagno di scuderia, Fabio Di Giannantonio, a 631 millesimi, cercando di tornare a competere ai livelli più alti dopo diverse settimane anonime.

Conclude in ottava posizione Fabio Quartararo (Yamaha) a 651 millesimi, nona per il vincitore di un anno fa, lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 658, mentre completa la top10 il suo vicino di box Alex Marquez a 720. Chiude 12° Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 958 millesimi da Bezzecchi, quindi 18° Luca Marini (HRC Honda) a 1.580.

A questo punto la classe regina si prepara per le pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali) e che definiranno la top10 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1 che scatterà alle ore 04.10. La Sprint Race, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00.