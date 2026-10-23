MotoGP, Aprilia fa quadrato: Martin può contare sull’aiuto di Noale per isolare Marquez

Le pre-qualifiche del GP d’Australia consegnano un dato che potrebbe pesare anche nella lotta per il Mondiale: quattro Aprilia nelle prime cinque posizioni. Un segnale forte della competitività della RS-GP26 a Phillip Island, ma anche un possibile elemento strategico in vista della gara, con Jorge Martin chiamato a difendere i due punti di vantaggio su Marc Marquez nella classifica iridata.

In un contesto così favorevole alle moto di Noale, l’ipotesi di un gioco di squadra tra il team Factory e Trackhouse acquista consistenza. L’obiettivo potrebbe essere quello di mettere Marquez sotto pressione, limitandone le possibilità di gestione della corsa e favorendo al tempo stesso Martin nella difesa della leadership. Un’eventualità che non sarebbe del tutto inattesa: già dopo il GP d’Indonesia, da Aprilia erano arrivati segnali sulla possibilità di adottare una strategia condivisa per complicare la vita al rivale spagnolo.

Phillip Island, del resto, sembra esaltare le qualità della RS-GP26, soprattutto nella velocità di percorrenza, uno degli aspetti più importanti su un tracciato tanto rapido e scorrevole. I risultati della sessione confermano la profondità del pacchetto Aprilia: Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo in 1’26”775, precedendo Raul Fernandez e lo stesso Marquez, mentre Ai Ogura e Martin hanno completato il gruppo delle prime cinque posizioni.

Per il pilota Ducati, lo scenario rischia quindi di diventare particolarmente complicato. Marquez potrebbe trovarsi a fronteggiare non soltanto il passo delle Aprilia, ma anche una possibile convergenza strategica tra le due squadre. In questo quadro, Alex Marquez, sesto con la Ducati Gresini, potrebbe rappresentare un alleato prezioso, almeno sul piano sportivo, per contrastare la superiorità numerica degli avversari.

La partita, naturalmente, è ancora tutta da giocare e le pre-qualifiche non bastano per definire gli equilibri della gara. Ma il messaggio lanciato da Phillip Island è chiaro: Aprilia dispone di un’occasione concreta per incidere sulla lotta iridata e Martin potrebbe beneficiare di un contesto in cui Marquez rischia di ritrovarsi sempre più solo contro il fronte di Noale.