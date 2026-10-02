MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche di Motegi. Bezzecchi vicino ai migliori, si salva Martin

Alex Marquez chiude il venerdì di Motegi davanti a tutti risultando il più veloce del lotto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, sedicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini ha firmato il nuovo record della pista giapponese in 1’42″811, abbassando esattamente di un decimo il tempo pole registrato un anno fa da Francesco Bagnaia.

Riscontri positivo dunque sul giro secco in casa Ducati, che può sorridere anche per il terzo posto di Marc Marquez ad un decimo dal fratello minore dimostrando comunque un passo incoraggiante con gomme usate verso la Sprint e soprattutto la gara lunga. Molto bene anche KTM, con il solito Pedro Acosta secondo a soli 76 millesimi dalla vetta e con un redivivo Enea Bastianini ottimo quinto a 349 millesimi.

Meno scoppiettante rispetto ad altre occasioni il venerdì dell’Aprilia, che porta per il momento in Q2 solamente gli “ufficiali” Marco Bezzecchi e Jorge Martin, quarto a 0.218 con un bel passo e ottavo a 0.464 non riuscendo a brillare nel time-attack. Obiettivo Q2 raggiunto anche dal ducatista italiano Fabio Di Giannantonio (6° a 0.386), dalla Yamaha di Fabio Quartararo (7° a 0.419) e dalle Honda LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco.

Si preannuncia un Q1 di lusso dunque a Motegi con diversi big di questa stagione come le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura (nella gara di casa) ma anche la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer che dovranno contendersi gli ultimi due posti disponibili per il Q2. Tra questi ci sarà anche Francesco Bagnaia, molto lontano dai primi in 16ma piazza.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2026

1. Alex MARQUEZ (Ducati) 1:42.811

2. Pedro ACOSTA (KTM) +0.076

3. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.100

4. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.218

5. Enea BASTIANINI (KTM) +0.349

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.386

7. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.419

8. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.464

9. Diogo MOREIRA (Honda) +0.495

10. Johann ZARCO (Honda) +0.574

11. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.578

12. Brad BINDER (KTM) +0.618

13. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.674

14. Franco MORBIDELLI (Ducati) +0.716

15. Ai OGURA (Aprilia) +0.768

16. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.775

17. Luca MARINI (Honda) +0.877

18. Jack MILLER (Yamaha) +0.917

19. Somkiat CHANTRA (Honda) +1.085

20. Alex RINS (Yamaha) +1.493

21. Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha) +1.600

22. Maverick VIÑALES (KTM) +2.025