MotoGP, Ai Ogura: “Weekend complicato ma questo è un grande risultato. Domani sarà tosta”

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Mandalika, al termine di una gara corta ricca di colpi di scena, lo spagnolo, dopo un’ottima partenza, si è messo subito all’inseguimento di Jorge Martin, apparso nettamente più veloce. A causa (probabilmente) della pressione delle gomme, il centauro Aprilia ha dovuto rallentare, spianando così la strada alla 23esima vittoria Sprint di Marquez.

Il fuoriclasse spagnolo si prende così la prima posizione nel Mondiale, con un vantaggio di quattro punti su Martin, quarto dopo un errore nel finale. Salva la situazione per Aprilia Ai Ogura (+0.509) che con la sua Trackhouse chiude in seconda posizione una gara solida. Completa il podio la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+0.835)

Quarto podio stagionale nelle Sprint per Ogura che torna tra i primi tre dopo l’infortunio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È un weekend abbastanza complicato, ma siamo sopravvissuti alla Sprint e questo risultato è molto importante per noi. Per me questo è un gran risultato, non avevo abbastanza passo per stare davanti. Ho perso tanto nelle curve strette, è stato difficile ma sono arrivato secondo ed è un bellissimo risultato”.

Sulla gara lunga di domani: “Domani non sarà come oggi, ci saranno 3-4 piloti che andranno velocissimi. Il nostro obiettivo sarà il quinto o sesto posto. Sarà una gara veloce, io cercherò di fare come sempre il massimo”. Chiudendo sulle condizioni della mano: “Sulla moto mi sento bene, non ho problemi a guidarla. Anche domani non dovrebbero esserci problemi”.