MotoGP, Acosta si impone nella Sprint di Sepang. Punti mondiali per Marquez, Bezzecchi a podio

Termina con il successo di Pedro Acosta la Sprint Race valida per il GP della Malesia, appuntamento numero diciannove del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito di Sepang. Grande vittoria quello dello spagnolo in forza alla KTM, arrivato al termine di una bella bagarre esauritasi solo negli ultimi giri.

Allo spegnimento dei semafori il più lesto si rivela essere il pole-man Alex Marquez (Gresini), abile a portarsi davanti a tutti in curva 1 precedendo Ai Ogura (Trackhouse), appunto Pedro Acosta e Marc Marquez (Ducati) che, giustamente, data l’assenza di Martin preferisce non rischiare.

Ma la leadership del fratello minore del detentore del titolo dura poco. Dopo appena due giri, con qualche goccia di pioggia che si presenta sopra il tracciato, il centauro cade aprendo ad una splendida battaglia a tre, con Ogura che prende le redini delle operazioni, salvo poi essere passato da Acosta a tre tornate dalla fine con Bezzecchi (Aprilia) vicinissimo.

Tra i due comincerà quindi una lotta forsennata, che finirà per avvantaggiare Marc Marquez, bravissimo a superare il giapponese dopo che Acosta era già scappato via. a -2 “Bezz” spinge e passa a sua volta il nipponico, raccogliendo una preziosa terza posizione. Il resto sarà regolare amministrazione, con il trionfo dell’ex “rookie meraviglia”, arrivato al traguardo poco prima di un acquazzone che avrebbe certamente complicato le cose.

Da citare poi la quinta piazza di Fabio Di Giannantonio (Enduro Pertamina VR46 Racing), attardato di cinque secondi, la sesta di Francesco Bagnaia (Ducati), la nona di Enea Bastianini (KTM), la tredicesima di Luca Marini (Honda) e la diciassettesima di Franco Morbidelli (Enduro Pertamina VR46).

In virtù di quanto successo Marquez ha ovviamente allungato ulteriormente nella classifica piloti, portandosi a diciannove punti di vantaggio su Martin, Bezzecchi conserva invece la terza piazza con cinquantadue lunghezze di distanza dal leader. Domani, domenica 1 novembre, si svolgerà la gara lunga.