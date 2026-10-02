Motocross delle Nazioni 2026, sorteggiata la griglia di partenza. Italia nelle retrovie

Si complica ancor prima di cominciare l’avventura dell’Italia al Motocross delle Nazioni 2026, in programma sul leggendario circuito Raymond Deny di Ernée (in Francia) da sabato 3 a domenica 4 ottobre. Il sorteggio odierno, che ha preceduto la cerimonia di presentazione ufficiale dei team in gara, non ha sorriso infatti alla squadra azzurra del CT Thomas Traversini.

Andrea Adamo e compagni dovranno rimontare dalle retrovie nella griglia di partenza virtuale del sabato, ritrovandosi in un cancelletto sfavorevole al via delle tre Qualifying Race di domani che stabiliranno i 19 Paesi promossi direttamente alle Finali A della domenica (l’ultimo slot verrà assegnato tramite la Finale B domenica mattina).

L’Italia è stata estratta per 28ma su 32 Nazioni iscritte e rischia di dover effettuare delle manche in rimonta con Adamo in MXGP, Ferruccio Zanchi in MX2 e Alberto Forato nella classe Open. I nostri portacolori hanno comunque il potenziale per risalire e superare il taglio abbastanza agevolmente, dovendo però spendere magari delle energie preziose e rischiando seriamente di avere dei cancelletti sfavorevoli anche domenica (la classifica generale del sabato verrà utilizzata per stilare la griglia della domenica).

SORTEGGIO GRIGLIA DI PARTENZA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026

1. Messico

2. Irlanda

3. Australia

4. Slovenia

5. Canada

6. Lituania

7. Estonia

8. Belgio

9. Brasile

10. Finlandia

11. Germania

12. Slovacchia

13. Svizzera

14. Giappone

15. Islanda

16. Lettonia

17. Paesi Bassi

18. Gran Bretagna

19. Croazia

20. Danimarca

21. Austria

22. Francia

23. Cechia

24. Svezia

25. Sudafrica

26. Stati Uniti

27. Ucraina

28. Italia

29. Norvegia

30. Marocco

31. Spagna

32. FIM Latin America