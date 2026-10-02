Motocross
Motocross delle Nazioni 2026, sorteggiata la griglia di partenza. Italia nelle retrovie
Si complica ancor prima di cominciare l’avventura dell’Italia al Motocross delle Nazioni 2026, in programma sul leggendario circuito Raymond Deny di Ernée (in Francia) da sabato 3 a domenica 4 ottobre. Il sorteggio odierno, che ha preceduto la cerimonia di presentazione ufficiale dei team in gara, non ha sorriso infatti alla squadra azzurra del CT Thomas Traversini.
Andrea Adamo e compagni dovranno rimontare dalle retrovie nella griglia di partenza virtuale del sabato, ritrovandosi in un cancelletto sfavorevole al via delle tre Qualifying Race di domani che stabiliranno i 19 Paesi promossi direttamente alle Finali A della domenica (l’ultimo slot verrà assegnato tramite la Finale B domenica mattina).
L’Italia è stata estratta per 28ma su 32 Nazioni iscritte e rischia di dover effettuare delle manche in rimonta con Adamo in MXGP, Ferruccio Zanchi in MX2 e Alberto Forato nella classe Open. I nostri portacolori hanno comunque il potenziale per risalire e superare il taglio abbastanza agevolmente, dovendo però spendere magari delle energie preziose e rischiando seriamente di avere dei cancelletti sfavorevoli anche domenica (la classifica generale del sabato verrà utilizzata per stilare la griglia della domenica).
SORTEGGIO GRIGLIA DI PARTENZA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026
1. Messico
2. Irlanda
3. Australia
4. Slovenia
5. Canada
6. Lituania
7. Estonia
8. Belgio
9. Brasile
10. Finlandia
11. Germania
12. Slovacchia
13. Svizzera
14. Giappone
15. Islanda
16. Lettonia
17. Paesi Bassi
18. Gran Bretagna
19. Croazia
20. Danimarca
21. Austria
22. Francia
23. Cechia
24. Svezia
25. Sudafrica
26. Stati Uniti
27. Ucraina
28. Italia
29. Norvegia
30. Marocco
31. Spagna
32. FIM Latin America