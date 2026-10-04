Motocross delle Nazioni 2026 oggi in tv: orari 4 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Il Motocross delle Nazioni 2026 si disputerà domenica 4 ottobre ad Ernée, in Francia: dopo aver superato le qualifiche al quarto posto, a rappresentare l’Italia saranno Alberto Forato (MXGP), Ferruccio Zanchi (MX2) ed Andrea Adamo (Open), guidati dal team manager Thomas Traversini.

LA DIRETTA LIVE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI ALLE 13.10, 14.40 E 16.08

Di seguito il programma completo di domani, domenica 4 ottobre: alle 11.00 la Finale B determinerà l’ultima delle 20 Nazioni qualificate, mentre le gare si disputeranno alle 13.10 (MXGP & MX2), alle 14.40 (MX2 & Open) ed alle 16.08 (Open & MXGP).

Non sarà possibile guardare il Motocross delle Nazioni 2026 in diretta tv, ma la diretta streaming sarà assicurata da mxgp-tv.com, Discovery Plus (tranne per la Finale B) e HBO Max (tranne per la Finale B), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026

Domenica 4 ottobre

11.00 Finale B – mxgp-tv.com

13.10 Gara 1 (MXGP & MX2) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

14.40 Gara 2 (MX2 & Open) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

16.08 Gara 3 (Open & MXGP) – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery Plus (tranne per la Finale B), HBO Max (tranne per la Finale B).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA

Alberto Forato (MXGP)

Ferruccio Zanchi (MX2)

Andrea Adamo (Open)