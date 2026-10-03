Motocross delle Nazioni 2026, monologo di Herlings: Adamo quarto nella Qualifying Heat Open

Jeffrey Herlings mette subito la sua firma sul Motocross delle Nazioni 2026. Sullo storico tracciato di Ernée, in Francia, il fuoriclasse olandese ha dominato dall’inizio alla fine la Qualifying Heat della classe Open, trasformando la manche in un vero e proprio monologo. Una partenza perfetta e un ritmo costante, senza cali e senza sbavature, hanno permesso al pilota KTM di prendere immediatamente il comando e di costruire progressivamente un margine che gli inseguitori non sono mai riusciti a colmare.

Herlings ha imposto fin dai primi metri un’andatura superiore, gestendo la gara con grande autorevolezza fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, invece, la lotta per le posizioni di vertice è rimasta decisamente più movimentata, soprattutto nelle fasi conclusive. Tom Vialle, spinto dal pubblico di casa, sembrava infatti destinato a chiudere al secondo posto dopo aver occupato quella posizione per gran parte della manche. Un errore nelle battute finali ha però cambiato gli equilibri, consentendo a Liam Everts di inserirsi con prontezza e di conquistare la seconda posizione.

Il pilota belga ha così sfruttato al meglio l’occasione, completando una prova concreta e senza particolari sbavature. Vialle ha invece dovuto accontentarsi del terzo posto, comunque prezioso nell’economia del risultato della Francia, che si presentava al via con l’obiettivo di sfruttare al massimo il fattore campo.

La manche ha regalato anche una prestazione di grande spessore ad Andrea Adamo. L’azzurro è stato protagonista di una rimonta particolarmente significativa, considerando la posizione di partenza tutt’altro che favorevole. L’Italia, infatti, aveva pescato la 28ª scelta su 32 al sorteggio del venerdì, una situazione che avrebbe potuto complicare sensibilmente il lavoro della squadra. Adamo, invece, ha reagito nel migliore dei modi, recuperando terreno giro dopo giro fino a risalire al quarto posto. Un risultato che certifica la consistenza della sua prestazione e che permette alla formazione italiana di guardare con fiducia alle gare decisive del weekend.

Alle sue spalle si è inserito Pauls Jonass, quinto al traguardo, mentre Ruben Garcia ha portato la Spagna al sesto posto. Il pilota spagnolo ha dovuto però difendere la posizione fino agli ultimi metri dal ritorno di Cooper Webb. L’americano, settimo con la Yamaha, ha infatti mantenuto alta la pressione per buona parte della fase conclusiva, dando vita a uno dei duelli più interessanti nelle retrovie immediate del gruppo di testa.

Grazie alla combinazione dei risultati ottenuti nelle classi MXGP, MX2 e Open, la Francia ha infatti conquistato la pole position ufficiale del weekend con appena 3 punti. Alle sue spalle si è piazzata la Spagna con 5 punti, mentre il Belgio ha chiuso a quota 7.

L’Italia ha completato il quadro delle prime quattro nazioni, con un quarto posto che assume particolare valore alla luce delle difficoltà incontrate al sorteggio e della rimonta firmata da Adamo nella Open. Gli azzurri hanno dunque messo insieme una giornata solida e concreta, restando a ridosso delle squadre che hanno chiuso davanti e confermando la propria competitività in vista delle manche decisive.

CLASSIFICA QUALIFYING HEAT OPEN MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2026

1 NED The Netherlands 57 HERLINGS, Jeffrey KNMV Honda 24:16.770 0.000 49.523 1

2 BEL Belgium 12 EVERTS, Liam FMB Husqvarna 24:36.395 19.625 48.865 2

3 FRA France 9 VIALLE, Tom FFM Honda 25:00.007 43.237 48.096 3

4 ITA Italy 18 ADAMO, Andrea FMI KTM 25:05.842 49.072 47.909 4

5 LAT Latvia 27 JONASS, Pauls LAMSF Kawasaki 25:09.152 52.382 47.804 5

6 ESP Spain 30 GARCIA, Francisco RFME Kawasaki 25:13.814 57.044 47.657 6

7 USA USA 6 WEBB, Cooper AMA Husqvarna 25:14.910 58.140 47.623 7

8 GER Germany 45 LUDWIG, Noah DMSB KTM 25:38.550 1:21.780 46.891 8

9 SUI Switzerland 24 BRUMANN, Kevin SWISSMOTOHusqvarna 25:46.346 1:29.576 46.655 9

10 GBR Great Britain 48 WATSON, Ben ACU Triumph 25:49.429 1:32.659 46.562 10

11 CAN Canada 66 WRIGHT, Dylan CMA Honda 25:51.582 1:34.812 46.497 11

12 AUS Australia 3 TANTI, Aaron MA Yamaha 25:54.344 1:37.574 46.414 12

13 SWE Sweden 21 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Triumph 26:00.144 1:43.374 46.242 13

14 BRA Brazil 36 LOPES, Enzo CBM Honda 24:24.868 -1 Lap 45.145 14

15 FIN Finland 69 HAAVISTO, Jere SML KTM 24:27.081 2.213 45.077 15

16 CZE Czech Republic 117 KOVAR, Vaclav ACCR KTM 24:32.833 7.965 44.901 16

17 EST Estonia 39 TILK, Kaarel EMF Husqvarna 24:42.933 18.065 44.595 17

18 SVK Slovakia 123 REPCAK, Pavol SMF KTM 24:44.253 19.385 44.556 18

19 NOR Norway 54 AGARD-MICHELSEN, Sander NMF Yamaha 24:50.384 25.516 44.372 19

20 AUT Austria 63 SANDNER, Michael AMF Husqvarna 25:08.175 43.307 43.849 20

21 IRL Ireland 87 MEARA, Jason MCUI Yamaha 25:32.614 1:07.746 43.150 21

22 LTU Lithuania 126 MACKONIS, Erlandas LMSF Yamaha 25:37.917 1:13.049 43.001 22

23 RSA Rep. of South Africa 42 COX, Trey MSA KTM 25:40.366 1:15.498 42.933 23

24 SLO Slovenia 15 OSEK, Lukas AMZS KTM 25:53.161 1:28.293 42.579 24

25 CLAT FIM LATAM 90 CHACON, Fabricio FMCR Yamaha 26:24.874 2:00.006 41.727 25

26 MEX Mexico 99 VAZQUEZ DIAZ, Erick Ismael FMM Ducati 25:50.480 -2 Laps 38.775 26

27 MAR Morocco 93 JAYAL, Noam FRMM Kawasaki 25:53.251 2.771 38.706 27

28 ISL Iceland 102 ARASON, Tristan Berg MSI Yamaha 25:31.381 -3 Laps 35.333 28

29 UKR Ukraine 105 VASKO, Mykhailo FMU Husqvarna 24:32.224 -4 Laps 32.669 29

30 CRO Croatia 120 JAROS, Matej HMS Kawasaki 11:25.078 -8 Laps 35.103 30

31 JPN Japan 33 OKURA, Yuki MFJ Honda 6:30.055 -10 Laps 30.826 31

DEN Denmark 60 HAARUP, Mikkel DMU Triumph did not start