Motocross delle Nazioni 2026, Italia outsider per il podio. Francia favorita sulla pista di casa

Due settimane dopo la conclusione del Mondiale MXGP e MX2 in Australia è ormai arrivato il magico momento della 79ma edizione del Motocross delle Nazioni, prestigioso appuntamento di fine stagione che si terrà in Francia da sabato 3 a domenica 4 ottobre. La sede designata per la manifestazione è il leggendario circuito Raymond Deny di Ernée.

L’Italia riparte dal sesto posto della passata edizione e spera di migliorare quel piazzamento, anche se ricoprirà un ruolo da outsider sulla pista in cui fu in grado di cogliere una sorprendente terza posizione nel Nazioni del 2023. Il faro della squadra azzurra è Andrea Adamo, reduce da un fantastico quinto posto assoluto nella sua stagione da rookie in top class, che verrà affiancato da Ferruccio Zanchi in MX2 e da Alberto Forato (che sostituisce l’infortunato Andrea Bonacorsi) nella classe Open.

L’Australia, autrice di una strepitosa doppietta nel biennio 2024-2025, con Kyle Webster ed i fratelli Jett e Hunter Lawrence, dovrà fare a meno di tutti i componenti di quel terzetto e non parte dunque tra i Paesi da battere schierando Jed Beaton, Alex Larwood e Aaron Tanti. Assenze pesanti anche nel Team USA che verrà rappresentato da Julien Beaumer, Levi Kitchen e Cooper Webb.

I favoriti della vigilia sono probabilmente i francesi padroni di casa con Romain Febvre, Mathis Valin e Tom Vialle, ma possono ambire al bersaglio grosso anche il Belgio (Liam Everts insieme ai fratelli Lucas e Sacha Coenen), la Spagna (Jorge Prado ed il nuovo campione MX2 Guillem Farres) ed i Paesi Bassi (Jeffrey Herlings con Glenn Coldenhoff e Roan Van de Moosdijk)