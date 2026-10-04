Motocross delle Nazioni 2026, Herlings domina anche gara-3. Belgio vittorioso, Italia sesta

Jeffrey Herlings si aggiudica la gara-3 del Motocross delle Nazioni 2026 a Ernée, al termine di uno spettacolare duello con Jorge Prado. L’olandese e lo spagnolo si sono affrontati a ritmo serrato sin dalle prime battute, scambiandosi più volte le posizioni prima dell’allungo decisivo di Herlings, che ha tagliato il traguardo davanti al rivale. Prado ha chiuso secondo.

La vittoria individuale dell’olandese, però, non cambia il verdetto della classifica per nazioni. A festeggiare è il Belgio, trascinato nella manche decisiva dai piazzamenti di Liam Everts, quarto, e Lucas Coenen, quinto. Una prestazione concreta che consente alla formazione belga di assicurarsi il titolo 2026 e il prestigioso Trofeo Chamberlain.

La Francia, grande attesa davanti al pubblico di casa, ha invece visto svanire le proprie ambizioni dopo la caduta di Tom Vialle. Sul podio finale, dunque, il Belgio precede la Spagna e l’Olanda, svettando 13 anni dopo l’ultima volta e portando a 16 le affermazioni nel Nazioni.

E l’Italia? Sesta piazza per gli azzurri e poca fortuna nella terza manche. Andrea Adamo, che orbitava in top-10, stava dando un buon contributo dopo il secondo posto di gara-2. Un riscontro che avrebbe permesso alla compagine tricolore di chiudere in quarta piazza nell’overall. Sfortunatamente, Adamo è stato costretto al ritiro e di conseguenza il riscontro finale è cambiato, in considerazione del 12° posto di Alberto Forato. Gli azzurri, quindi, si sono portati a casa il piazzamento citato.