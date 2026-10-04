Motocross delle Nazioni 2026, Andrea Adamo secondo in gara-2 dietro a Herlings. Italia in risalita

Jeffrey Herlings non fa sconti. In una gara-2 del Motocross delle Nazioni tiratissima nelle posizioni di rincalzo ma dominata dal fuoriclasse olandese, il numero 57 porta l’Olanda davanti a tutti con una prova di forza: 18 giri in 35’23”925, infliggendo 35”882 ad Andrea Adamo e 37”080 a Pauls Jonass. Il podio di manche è completato da Liam Everts, quarto a soli tre decimi dal lettone.

Una seconda manche che, oltre a incoronare ancora una volta Herlings, ridisegna pesantemente la classifica per Nazioni. E qui la notizia più importante arriva dal Belgio, che con il quarto posto di Everts e il settimo di Sacha Coenen porta il proprio bottino a 26 punti, issandosi al comando davanti ai Paesi Bassi a 33. La Spagna è terza a 47, la Lettonia quarta a 48, mentre l’Italia sale a quota 57.

Andrea Adamo costruisce una gara di grande sostanza. L’italiano porta la KTM numero 18 al secondo posto, a 35”882, resistendo al ritorno di Jonass e soprattutto centrando un risultato pesantissimo per la classifica dell’Italia. Il suo secondo posto vale infatti il miglior piazzamento azzurro della manche.

Alle spalle del quartetto di testa si inserisce Guillem Farres, quinto con la Triumph, a 51”889 dal vincitore. Un piazzamento preziosissimo per la Spagna, soprattutto perché il compagno Francisco Garcia non va oltre il 36° posto dopo appena un giro.

Cooper Webb è sesto, a 53”040, davanti a Sacha Coenen, autore di una manche concreta ma non esplosiva.

Per l’Italia è una manche dai due volti. Adamo è superlativo: secondo assoluto e capace di tenere alle spalle rivali di primissimo piano. Il pilota KTM porta da solo una valanga di punti alla spedizione azzurra. Più difficile la gara di Ferruccio Zanchi, che con la Ducati chiude 17°, a 1’51”791. È comunque un risultato molto più utile rispetto al 32° posto della prima manche. Il miglioramento del toscano evita all’Italia di perdere ulteriore terreno nel confronto con le nazioni davanti.

Da notare la decima piazza della Francia, vista la caduta di Tom Vialle e l’undicesima piazza di Mathis Valin. Appuntamento con gara-3 che definirà la classifica finale.