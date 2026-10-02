GP Giappone
Moto3, Yamanaka svetta nella prima sessione di libere a Motegi, Pini fuori dalla top 10
Si apre nel segno di Ryusei Yamanaka la prima sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, sedicesimo atto del Mondiale 2026 di Moto3 in fase di svolgimento questa settimana presso il tracciato di Motegi. Prova maiuscola per l’asiatico, apparso particolarmente in confidenza con il circuito di casa.
Precisamente, il pilota arruolato tra le fila dell’Aeon Credit-MT Helmets – MSI ha fermato il cronometro a 1:55.676, precedendo di 0.033 lo spagnolo David Munoz (LIqui Moly Dynavolt Intact GP), piazzatosi al secondo posto davanti al connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), terzo con una differenza di 0.2333. Bene inoltre anche l’argentino Valentin Perrone, quarto a 0.235.
Comincia dal quinto tempo invece Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), come sappiamo già leader del Mondiale che proprio in questa latitudini potrebbe giocarsi il titolo. Nello specifico l’iberico ha accumulato un ritardo di 0.456 seguito da Adrian Fernandez (Leopard Racing), sesto a 0.457, Joel Esteban (LEVEL-UP-MTA), settimo a 0.531 e David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), ottavo a 0.589.
Fuori dai primi dieci ma comunque in top 14 Guido Pini (Leopard Racing), in questo momento con uno scarto di 0.808 rispetto al primo della classe. Più indietro l’altro centauro italiano, Matteo Bertelle (LEVEL-UP-MTA), solo diciottesimo a 1.082. Le pre-qualifiche cominceranno alle 6:15.