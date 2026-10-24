Moto3, Veda Pratama in pole a Phillip Island con un meteo complicato. Pini e Bertelle nella top10

La prima volta non si scorda mai! Veda Pratama, infatti, ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, conquistando la prima partenza al palo della sua giovanissima carriera. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island le condizioni meteo “ballerine” si sono confermate anche in questa occasione con la Q1 che si è disputata sostanzialmente in condizioni da asciutto, prima di una Q2 che ha visto il ritorno della pioggia e, di conseguenza, ha chiamato i piloti a non sbagliare nemmeno una virgola in uno scenario che non ha visto il bagnato ma gocce di pioggia che variavano da curva a curva e di minuto in minuto.

Da questo scenario così complicato è emerso l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia). Il pilota classe 2008 ha centrato la pole position facendo fermare i cronometri sul tempo di 1:35.299 con appena 21 millesimi di vantaggio sul fresco campione del mondo, lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar), mentre completa la prima fila l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 67.

Distacchi minimi per tutti, confermati dalla quarta posizione dello spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 77 millesimi da Pratama, quindi in quinta troviamo il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 148 millesimi, mentre completa la seconda fila lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 319. Settimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 380 millesimi dalla vetta, ottavo il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 510, quindi nono il thailandese Kiattisak Singhapong (Honda Snipers) a 542. Chiude in decima posizione Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 613 che precede gli spagnoli David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) undicesimo a 615 millesimi e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) dodicesimo a 622.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista della gara di domani che si disputerà alle ore 02.00 italiane (le ore 11.00 locali) e che, vista la situazione di classifica con Maximo Quiles già ampiamente campione, ci regalerà grande spettacolo e colpi di scena con i protagonisti che potranno gareggiare senza grosse pressioni.