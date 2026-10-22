Moto3, prende il via il weekend di Phillip Island. Almansa vuole sfidare il neo-campione Quiles

Dopo una settimana di (meritato) riposo, torna in scena il Motomondiale e lo fa dando il via ad una tripletta quanto mai impegnativa. Nella giornata di domani (o, per meglio dire, nella nottata italiana) prenderà il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, che anticiperà poi i weekend di Malesia (Sepang) e Qatar (Lusail) da vivere tutti d’un fiato, anche se l’ultima tappa di questa lista rimane ancora in forte dubbio per colpa delle ben note turbolenze mediorientali.

Si gareggerà, per l’ultima volta, sullo splendido tracciato di Phillip Island che, com’è ormai già stato ufficializzato, dal 2027 sarà sostituito dal circuito semi-cittadino di Adelaide, lasciando parecchio amaro in bocca a piloti ed appassionati delle due ruote. La pista che si trova nell’omonima isola nello Stato di Victoria, quindi, ci regalerà l’ultimo appuntamento (per ora, si spera) della sua storia con i suoi punti velocissimi, le sue curve iconiche e diversi sali-scendi mozzafiato.

Per il resto, ci attende il primo di cinque tappe da “liberi tutti”. Maximo Quiles, infatti, ha ufficializzato il suo primo titolo iridato nel weekend di Mandalika dopo una annata letteralmente dominata con ben 10 vittorie, 4 secondi posti ed un terzo posto in 16 gare disputate (Silverstone l’ha saltata). Un vero e proprio ruolino di marcia inarrestabile che, tuttavia, ha visto un grande rivale da metà campionato in avanti, ovvero David Almansa. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP (che aveva comunque vinto all’esordio in Thailandia) nelle ultime sei uscite ha piazzato 2 vittorie e 3 secondi posti, dimostrandosi un pilota di sicuro affidamento.

Sarà lui, quindi, il grande rivale di Maximo Quiles anche in queste ultime cinque uscite, oppure sarà in grado di cambiare ulteriormente marcia per chiudere in bellezza e lanciarsi ancor più verso il Mondiale 2027 che lo vedrà, gioco forza, come grande protagonista? Lo scopriremo sin dalla nottata italiana con le prime prove libere (mentre la gara domenicale prenderà il via alle ore 02.00 italiane). Oltre a questo duello vedremo come si comporteranno gli altri spagnoli, da Alvaro Carpe a Brian Uriarte, mentre gli italiani cercheranno il grande risultato, in primis con Matteo Bertelle che sta chiudendo in crescita una annata che aveva iniziato con qualche difficoltà di troppo.