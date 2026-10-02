GP Giappone
Moto3: Morelli sorprende nelle pre-qualifiche in Giappone, Matteo Bertelle entra in top 19
Cambiano i valori in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP del Giappone, sedicesimo atto del Mondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana presso il tracciato di Motegi. Il più veloce in pista è stato infatti Marco Morelli, abile a togliere la leadership al padrone di casa Ryusei Yamanaka, autore del miglior tempo nella sessione inaugurale.
Ma andiamo con ordine. L’argentino in sella alla CFMOTO Gaviota Aspar Team ha segnato il crono di 1:55.280, precedendo di appena 0.016 il nipponico arruolato tra le fila di AEON Credit – MT Helmets – MSI, secondo davanti Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), sul gradino più basso del podio con un distacco di 0.084.
Ha tenuto botta poi Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), quarto a 0.113 seguito da Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), quinto a 0.132 e dal leader della classifica piloti Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), sesto a 0.229. Splendida risalita nel momento che più contava per il nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), in grado di chiudere i conti al nono posto con 0.336.
Dovrà partire dalla Q1 infine Guido Pini (Leopard Racing), pilota che non è andato oltre la ventitreesima posizione. Ricordiamo che domani, sabato 3 ottobre, all’1:40 italiane si svolgerà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle 5:45.