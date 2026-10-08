Moto3, Maximo Quiles vuole chiudere i conti nel fine settimana del GP di Indonesia

Si apre ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026 e, finalmente, sapremo se Maximo Quiles potrà davvero festeggiare il suo primo titolo iridato nel Motomondiale. Il pilota spagnolo, infatti, arriva sul tracciato di Mandalika con un margine di vantaggio di ben 127 lunghezze su David Almansa.

In poche parole, confermare un divario simile, senza il bisogno di ampliarlo, consentirà al pilota del team CF Moto Aspar di togliere lo champagne dal ghiaccio e festeggiare. Dopo la tappa indonesiana, infatti, rimarranno solamente cinque uscite, per cui 125 punti a disposizione. In poche parole per il pilota murciano classe 2008 è solo questione di tempo. Se non sarà a Mandalika sarà probabilmente Phillip Island l’occasione per chiudere i conti.

Ad ogni modo, visto il suo ruolino di marcia, l’Indonesia potrebbe davvero mettere la parola “fine” al campionato. Il pilota spagnolo, dopotutto, prosegue come un carro armato. 9 vittorie in 15 gare (non ha corso a Silverstone) ai quali ha aggiunto 4 secondi e un terzo posto. Tranne il Mugello (undicesimo) ha sempre concluso almeno sul podio. Una statistica pazzesca per la Moto3.

Vedremo se David Almansa saprà confermare il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo, prima del successo di Motegi, infatti, aveva centrato la vittoria anche a Silverstone, assieme ai secondi posti di Assen, Aragon e Misano. Assieme a loro saranno pronti alla sfida altri due connazi0nali, ovvero Alvaro Carpe e Brian Uriarte, mentre stanno crescendo anche gli argentini Valentin Perrone e Marco Morelli. In casa Italia, invece, Matteo Bertelle cercherà conferme dopo la trasferta giapponese, mentre Guido Pini proverà a metterla alle spalle dopo la caduta e, nel complesso, un weekend deludente.