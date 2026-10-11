Moto3, Maximo Quiles trionfa a Mandalika e conquista aritmeticamente il titolo

Dopo un dominio al di fuori di ogni discussione, ecco arrivato il tanto agognato titolo. Maximo Quiles ha trionfato in occasione del GP di Indonesia valido come diciassettesimo round del Mondiale 2026 di Moto3 e, così facendo, ha messo le mani aritmeticamente sulla vittoria della classifica piloti. Si tratta del decimo successo stagionale per il giovane pilota spagnolo, semplicemente devastante fin dal primo weekend.

Un obiettivo a lungo cercato ed ottenuto di forza, al termine di una gara in cui il giovanissimo talento in forza al CFMOTO Gaviota Aspar Team non ha fatto altro che dettare il suo ritmo, mettendoci poco per comandare le operazioni anche sul complesso tracciato di Mandalika. Allo spegnimento dei semafori infatti il centauro ha dovuto fare i conti con David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bll KTM Ajo), per poi mettersi in proprio a partire dal terzo giro fino al traguardo, dove è arrivato con 2.994 di vantaggio sul primo connazionale citato e rifilandone 5.156 al terzo classificato.

Ha sfiorato la terza posizione, e così anche una grande soddisfazione, anche l’azzurro Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA), rimasto attaccato al treno di Uriarte salvo cedergli il passo di una incollatura, accontentandosi di un piazzamento ai piedi del podio con un gap di 5.250. Segue Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), quinto a 10.967, mentre è da citare la settima piazza di Guido Pini (Leopard Racing) con una differenza di 12.017.

Nella classifica piloti Maximo Quiles ha dunque raggiunto quota 351 punti in classifica, 132 in più rispetto al primo inseguitore, David Almansa, e 148 su Brian Uriarte. Ottavo Matteo Bertelle con 109, dodicesimo Pini con 78. E adesso, prima del passaggio in Moto2, per il neocampione del mondo c’è nel mirino il record di vittorie nella classe più leggera, per ora in mano a David Alonso, che è arrivato a quattordici.