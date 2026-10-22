GP Australia
Moto3, Maximo Quiles si prende la scena nel primo turno di libere a Phillip Island. Lontani gli italiani
Comincia nel segno marcato di Maximo Quiles il weekend relativo al GP di Australia, diciottesimo atto del Campionato Mondiale 2026 di Moto3 in scena per l’ultima volta sul celeberrimo tracciato di Phillip Island. Prestazione come sempre poderosa quello della spagnolo che, lo ricordiamo, a Mandalika ha ottenuto il titolo aritmetico.
Ma andiamo con ordine. Il centauro arruolato tra le fila della CFMOTO Aspar Team ha fermato il cronometro a 1:35.439 rifilando 0.086 a Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), secondo precedendo un consistente Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), piazzatosi al terzo posto con una differenza di 0.107.
Bene poi Joel Kelso, quarto a 0.344 seguito da Eddie O’Shea (GRYD Racing), quinto a 0.344 dal primo della classe, Joel Esteban (LEVEL UP MTA), sesto a 0.768 e Veda Pratama (Honda Team Asia), settimo a 1.086.
Partenza in salita invece per i piloti italiani, considerata l’undicesima casella di Guido Pini (Leopard Racing), rimasto attardato di 1.141. Più indietro invece Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA), diciassettesimo a 1.637. Da segnalare inoltre quanto fatto da David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), attualmente secondo nell’overall, in questo contesto dodicesimo con un gap di 1.186.