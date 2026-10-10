Moto3, Maximo Quiles mette in riga Almansa e Uriarte nella FP2 di Mandalika. Bertelle ancora nella top5

Lo scatto del leader della classifica generale. Maximo Quiles, infatti, dopo due turni di studio, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Mandalika le temperature si sono fatte più calde rispetto a ieri con 29° per quanto riguarda l’atmosfera e 49° sull’asfalto, condizioni più severe per moto e, soprattutto, gomme.

La migliore prestazione della sessione mattutina è stata fissata dallo spagnolo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:36.690 con 152 millesimi di vantaggio sul connazionale David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si conferma in ottima forma e, a sua volta, grande candidato a pole position e vittoria, mentre in terza posizione troviamo l’ennesimo iberico, ovvero Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 313 millesimi.

Quarta posizione per il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 625 millesimi dalla vetta, quinta per il nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) a 634 che si conferma ai piani alti della classifica dopo un venerdì già molto positivo. Sesta posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che si ferma a 799 millesimi dalla vetta, settima per il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 872, mentre in ottava si classifica l’ennesimo spagnolo, David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 873. Chiude al nono posto il nipponico Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI) a 1.065, mentre completa la top10 il britannico Eddie O’Shea (GRYD Racing) con un distacco di 1.074 da Quiles. Non va oltre la 14a posizione, infine, il nostro Guido Pini (Honda Leopard) a 1.196.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 06.45 italiane (le ore 12.45 locali) e che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che scatterà alle ore 06.00.