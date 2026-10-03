Moto3, la FP2 conferma il duello Almansa-Quiles. Il migliore degli italiani è un ottimo Bertelle

David Almansa e Maximo Quiles. Sempre loro due. David Almansa ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, ma il leader della classifica generale è in scia, pronto alla vittoria come sempre.

Sul tracciato di Motegi, denominato “Twin Ring”, lo spagnolo del team Dynavolt Intact GP ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:54.745 con 32 millesimi di vantaggio proprio su Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) mentre tutti gli altri accusano distacchi corposi. In terza posizione, per esempio, un altro spagnolo, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 396 millesimi, mentre si chiude il poker iberico al comando con Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 411.

Quinta posizione per il primo degli italiani, Matteo Bertelle (Level UP-MTA) a 496 millesimi, sesta per l’ennesimo spagnolo, Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 537 quindi in settima l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 616. Ottavo lo spagnolo David Munoz (Dynavolt Intact GP) a 667, quindi nono il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 687 mentre completa la top10 l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a 763. Solamente 17° Guido Pini (Honda Leopard) a 1.248.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 05.45 italiane (le ore 12.45 locali) con la Q1, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 06.10 e andrà a comporre lo schieramento della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 04.00.