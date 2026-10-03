Moto3, David Almansa in pole a Motegi in un festival spagnolo. Bertelle in top5

David Almansa ha centrato la pole position del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Motegi denominato “Twin Ring” abbiamo assistito ad una qualifica decisamente tirata con la Spagna che, come spesso capita in questa categoria, ha monopolizzato le prime posizioni.

La pole position, come detto, è stata fissata da David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) con il tempo di 1:54.572 con 45 millesimi di vantaggio sul connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) mentre completa la prima fila Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 75. Quarta posizione per Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 282 millesimi dalla vetta, quinta per il nostro Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) mentre è sesto l’ennesimo spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 575.

Settimo il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 675 millesimi, ottavo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 882 millesimi davanti al connazionale Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) quindi chiude la top10 il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 945. Si ferma in 15a posizione Guido Pini (Honda Leopard) a 1.159.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra in vista della gara di domani che prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali).