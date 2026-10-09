Moto3, David Almansa fa il vuoto nella FP1 rifilando distacchi pesanti a tutti. Bertelle in top10

David Almansa ha chiuso nettamente al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Mandalika abbiamo assistito al primo turno del weekend con condizioni perfette e temperature subito interessanti (29° per quanto riguarda l’atmosfera e 44 sull’asfalto).

Il miglior crono è stato fissato, come detto, dal pilota spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP in 1:37.515 con un margine di vantaggio davvero corposo (+0.526) sul connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre in terza posizione troviamo il leader della classifica generale, Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a quasi 7 decimi (+0.691). Distacchi, come si può vedere, quanto mai importanti.

Quarta posizione per l’australiano Joel Kelso (GRYD Racing) a 729 millesimi dalla vetta, quinta per il britannico Eddie O’Shea (GRYD Racing) a 815, mentre dalla sesta posizione dello spagnolo Joel Esteban (LEVEL-UP-MTA) il ritardo valica addirittura il secondo (+1.072). Settima posizione per il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 1.146, ottava per il primo degli italiani, Matteo Bertelle (LEVEL-UP-MTA) a 1.213, quindi nona per l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) a 1.215, mentre completa la top10 il padrone di casa, Veda Pratama (Honda Team Asia) a 1.231. Si ferma in 15a posizione Guido Pini (Honda Leopard) a 1.544.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 07.15 italiane (le ore 13.15 locali) e che definiranno la top14 che domani, in occasione delle qualifiche, potrà evitare la Q1 che scatterà alle ore 06.45.