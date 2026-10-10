Moto3, Brian Uriarte in pole a Mandalika apre un poker spagnolo. Pini nella top5

Poker spagnolo nelle qualifiche di Mandalika. Brian Uriarte ha messo a segno la pole position del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, precedendo altri 3 connazionali. Sul tracciato indonesiano i piloti hanno dovuto sfidare le temperature elevate di oggi che, se da un lato parlano di 29° per quanto riguarda l’atmosfera, sono impressionanti a livello di asfalto con ben 66°!

Come detto la pole position porta la firma di Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) in 1:36.861 con 87 millesimi di margine sul connazionale David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) mentre completa la prima fila l’ennesimo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 243. Quarta posizione per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 317 millesimi, quinta per il nostro Guido Pini (Honda Leopard) a 342 mentre in sesta troviamo lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 355, autore anche di una innocua caduta.

Settimo l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 385 millesimi, ottavo Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 545, nono lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 642 mentre completa la top10 l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 703.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della gara di domani che scatterà alle ore 06.00 (le ore 12.00 locali) e che potrebbe andare a consegnare il primo titolo iridato a Maximo Quiles che, per il momento, ha dominato in lungo ed in largo la stagione della Moto3.